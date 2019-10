Al Baghdadi morto | così è stato ucciso il leader dello Stato islamico Il Pentagono

Trump : morto anche sostituto al Baghdadi : 15.25 "Appena confermato che il sostituto numero uno di Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso dalle truppe americane. Molto probabilmente avrebbe preso il primo posto. Ora anche lui è morto!". Lo ha annunciato in un tweet il presidente americano Donald Trump, senza tuttavia specificare il nome del successore del capo jihadista ucciso.

Al Baghdadi morto - Usa : “Un informatore dell’Isis ha rivelato ai curdi la posizione del Califfo” : Se gli americani sono riusciti a uccidere il leader dell’Isis Al Baghdadi è merito dei curdi, che “hanno giocato un ruolo chiave in tutto questo, un ruolo molto importante. Nessuno dovrebbe sottovalutare quanto le Sdf siano state fondamentali in tutto questo”. Il dipartimento di Stato americano, parlando alla Cnn dell’operazione militare che ha portato alla morte del Califfo, rivela che “le Forze democratiche ...

Al Baghdadi morto - ecco il possibile successore : Abdullah Qardash - ex ufficiale di Saddam passato dalle prigioni americane : L’uccisione del leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, annunciata nella mattinata di domenica dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non coincide con la scomparsa dell’organizzazione terroristica che nel 2014 proclamò il Califfato in Siria e Iraq. Un colpo del genere, non ancora ufficializzato dai vertici di Isis, avrebbe potuto scatenare, e non è detto che non succeda, una lotta per il potere interna ...

Al Baghdadi è morto/ L'Isis ha già scelto il suo erede : si tratta di Abdullah Qardash : Al Baghdadi è morto e L'Isis ha già scelto l'erede del leader supremo dello Stato Islamico: si tratta di Abdullah Qardash, ex militare iracheno

AL Baghdadi - TRUMP "CALIFFO ISIS È MORTO"/ Così al Qaeda lo ha venduto agli Usa : La morte del califfo Abu Bakr al-BAGHDADI ha due grandi beneficiari: lo stesso presidente TRUMP e al Qaeda. Ecco cosa cambia

Trump : “Al-Baghdadi è morto. Si è fatto esplodere in un tunnel uccidendo i suoi tre figli” : Il presidente americano: «E’ morto come un cane, come un codardo». Secondo fonti curde sarebbe stato ucciso nel nord della Siria anche il suo braccio destro

al Baghdadi morto in un raid in Siria : "Si è fatto saltare in aria" : Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe morto in un raid nel nord-ovest della Siria secondo fonti militari americane, riportate da Fox News e Newsweek. Siria, raid russo contro l’ISIS: “Potremmo aver ucciso al-Baghdadi” Si susseguono ormai da giorni le indiscrezioni sulla possibile morte del califfo dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi Nato a Samarra in ...

Trump : "Al Baghdadi morto come un codardo - stava ricostruendo l’Isis" : Donald Trump, dopo aver seguito in prima persona il raid delle truppe americane in Siria, ha parlato in conferenza stampa della morte di Abu Bakr al Baghdadi. Il leader dell’Isis era stato braccato dai militari USA e non avendo altre vie di fuga si è suicidato facendosi esplodere. "Il terrorista numero uno al mondo - conferma Trump - si è fatto saltare in aria dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Ha ucciso anche tre ...

Al Baghdadi morto in un raid Usa in Siria - Trump : si è fatto esplodere con tre figli. Ucciso anche il braccio destro : Abu Bakr al Baghdadi è morto, stavolta davvero. Sono passate da poco le nove del mattino alla Casa Bianca e Donald Trump lo annuncia al mondo in diretta tv: il leader supremo...

Morto al-Baghdadi - ucciso anche il portavoce dell’Isis e suo braccio destro : Il terrorista più ricercato del pianeta, Abu Bakr al Baghdadi, è stato ucciso oggi in un raid delle forze statunitensi. anche Abu Hassan al-Muhajir, portavoce dell'Isis e braccio destro di al-Baghdadi, è stato ucciso nel Nord della Siria. Le forze curde in Siria temono ora possibili rappresaglie da parte dei terroristi.Continua a leggere

Trump Al Baghdadi è morto da codardo : La scorsa notte gli Stati Uniti hanno fatto giustizia nei confronti del principale capo dei terroristi al mondo:...

I curdi non si fanno illusioni. “Baghdadi sarà anche morto ma i miliziani ci sono ancora” : A Qamishlo, Rojava, Siria del Nord Est, sono le 3 del pomeriggio quando il presidente statunitense Donald Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis, è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali.In strada non si parla d’altro, anche se molti non ci credono. “Magari è scappato, forse non era lui”, mormorano gli anziani mentre si avviano a fare colazione verso il bazar. ...

Al Baghdadi - il capo dell'Isis - morto durante un raid Usa in Siria : si è fatto esplodere con tre figli : Abu Bakr al Baghdadi si è ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva. Ha azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo facendosi saltare...

Al-Baghdadi - Trump : “Morto da cane come un codardo. Ora il mondo è più sicuro” : Il leader dell’Isis Abu Bakr Al-Baghdadi “era un uomo malato e depravato, violento”. Lo afferma Donald Trump aggiungendo che “ora il mondo è un posto più sicuro”. E ha spiegato: “Al-Baghdadi è morto come un cane, come un codardo, mentre urlava e piangeva” e “ha portato con sé tre bambini”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca, dicendo che “bisogna dirlo ...