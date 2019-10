Ai soci italiani cedola da 5 | 5 mld Fca scatta ancora in Borsa

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Ai soci italiani cedola da 5 - 5 miliardi : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto. Segui su affar italiani .it

Fabio Volo - il nuovo libro già disponibile su Amazon prima dell’uscita nelle librerie. L’As soci azione Librai Italiani : “Fatto molto grave” : “Una gran voglia di vivere” è il nuovo libro di Fabio Volo , in uscita il 22 ottobre per Mondadori ma già disponibile su Amazon : lo ha annunciato l’autore con una storia su Instagram. Immediata – e furente – la reazione dell’Associazione dei Librai Italiani : “Il fatto è estremamente grave e certifica quanto da tempo noi Librai di Ali Confcommercio denunciamo, ovvero che il sistema distributivo del libro ...

Eutanasia - il 93% degli italiani a favore. Lo studio dell’as soci azione Luca Coscioni : l 93% degli italiani è pro Eutanasia . È il dato emerso da una più ampia indagine svolta dall’Associazione Luca Coscioni e da Swg. «Gli italiani si dimostrano ancora una volta più avanti dei capipartito e chiedono riforme di libertà per potere decidere sulla propria vita e sulla propria morte» afferma il tesoriere dell’associazione Marco Cappato

Giovani e salute : buone le relazioni sociali degli adolescenti italiani ma difettano sui comportamenti salutari : Gli adolescenti italiani hanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi così corrette. Dal 20 al 30% degli studenti tra 11 e 15 anni, infatti, non fa la prima colazione nei giorni di scuola, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come raccomandato dall’Oms, mentre un quarto di loro supera le due ...