Aggiornate WhatsApp | è arrivato il blocco con impronta digitale | ecco come funziona

Falla in WhatsApp - Aggiornate l'app se potete : Resa nota una vulnerabilità nella gestione immagini dell’app di messaggistica che permette agli hacker di entrare negli smartphone

WhatsApp : scoperta una vulnerabilità che potrebbe compromettere le chat - Aggiornate l’app : Le versioni di WhatsApp per Android precedenti alla 2.19.244 hanno una pericolosa falla nella sicurezza che può permettere a un cyber criminale di compromettere sessioni, file e messaggi di chat mediante una GIF malevola. Il problema è stato portato alla luce da un ricercatore per la sicurezza che si fa chiamare Awakened. Ha pubblicato infatti sul sito Github la sua scoperta . Prima di rendere pubblica la minaccia, l’esperto ha ...

Aggiornate subito WhatsApp - basta una GIF per mettere a rischio file e messaggi : Una grave vulnerabilità affligge WhatsApp, una delle app di messaggistica più popolari in Italia. Un ricercatore ha infatti scoperto che un malintenzionato può riuscire ad avere accesso a file e messaggi inviando “semplicemente” una GIF malevola: vediamo di che si tratta e come difendersi. Il pericolo deriva da un cosiddetto bug double-free di WhatsApp, scovato da un ricercatore: si tratta di una anomalia legata alla corruzione della ...