A Radio Marte tutti d’accordo | rigore su Llorente clamoroso | fermare Giacomelli?

Contratto di Callejon e Mertens - Milik decisivo in Spal – Napoli : Cuozzo e Iodice a Radio Marte : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Cuozzo, giornalista “Salisburgo-Napoli non aveva bisogno di essere preparata perchè nel palcoscenico della Champions tutti i calciatori vogliono mettersi in mostra, ma non possiamo dimenticare come la squadra sia arrivata a quell’appuntamento. La prova del nove sarà a Ferrara in una di quelle classiche partite in cui la squadra azzurra ha solo da ...

Napoli vittorioso col Salisburgo - contratto a Mertens ed altro a Radio Marte : Marrucco: non credo che il Napoli abbia bisogno di Ibrahimovic mentre il contratto di Mertens doveva essere rinnovato ieri, non oggi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per discutere della vittoria in Champions League in Austria del Napoli contro il Salisburgo, del contratto di Mertens, dell’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ...

Napoli – Mertens e Ibrahimovic - operazioni banalmente collegate ed altro a Radio Marte : Laudisa: “Mertens e Ibrahimovic, le due operazioni sono banalmente collegate perché se Mertens dovesse cedere alle lusinghe cinesi a gennaio, salirebbero le quotazioni di Ibrahimovic al Napoli Napoli – Mertens Ibrahimovic – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che gli azzurri hanno vinto ieri contro il Salisburgo, di Mertens, Ibrahimovic ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...

Corbo a Radio Marte : “Con il 4-3-3 Insigne salvo ma con il 4-4-2 più copertura. Ancelotti - a te la scelta” : Il giornalista ed editorialista Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando del momento del Napoli. Corbo pone Ancelotti di fronte ad un bivio, una scelta tattica. A Torino potremmo sciogliere dubbi sulla condizione atletica della squadra. Secondo Corbo restare col 4-4-2 garantirebbe maggior copertura difensiva mentre passare al 4-3-3 salverebbe Insigne “L’aggressività nel calcio è una dote che può emergere ...

Radio Marte – Borghi : “A Lecce ci sarà ampio turnover - il Napoli non si è mai fermato su Fabian…” : A Radio Marte è intervenuto Stefano Borghi, giornalista di Dazn, si è soffermato sulla prossima partita di Lecce e sullo spagnolo Fabiàn Ruiz: “Contro il Lecce ci sarà grande turnover perchè da inizio campionato il Napoli non si è mai fermato. Le soste per i top club sono solo un problema perchè i giocatori non si riposano. Ci sono tanti dubbi per la formazione perchè ci sono tante variabili possibili. Fabian Ruiz è un giocatore ...

Gigi D'Alessio vittima di plagio : Radio Marte scopre cover olandese di un suo brano -VIDEO : In queste ore non si sta facendo altro che parlare di Gigi D’Alessio e del fatto che una sua canzone sia stata plagiata da un cantautore olandese. A notare la cosa sono stati gli speaker di un programma Radiofonico in onda su Radio Marte. Una volta diffusa la notizia, infatti, molte persone hanno incominciato a chiedersi se il cantante partenopeo fosse a conoscenza della cosa. Proprio per tale ragione, il conduttore Gianni Simioli ha provveduto ...

Radio Marte – Rinaudo : “Il Napoli ha sicuramente più qualità - bisogna migliorare nel collettivo” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus ora direttore sportivo del Palermo: “É ancora troppo presto per dire se il Napoli di quest’anno sia più forte di quello dello scorso anno, di certo ha più qualità ma alla il collettivo fa la differenza. Manolas credo sia uno dei difensori più forti della serie A, eppure il numero di reti incassate sono ben 7 in 2 partite, per cui ...

Radio Marte – Di Marzio : “Il Napoli non avrà problemi con la Samp - Lozano non è un attaccante partendo largo diventa imprendibile” : A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Gianni di Marzio, ex allenatore del Napoli. Ecco le sue parole : “Sono molto preoccupato per la Sampdoria. Di Francesco vuole un 4-3-1-2, con Ramirez dietro Quagliarella e Caprari che non sono per attaccanti in quanto giocano dietro la linea della palla. Per me sabato non ci sarà storia. L’unico pericolo potrebbe essere che il Napoli abbia la testa alla partita con il Liverpool. Lozano e ...

Zazzaroni a Radio Marte : “Adl non ha criticato nessuno - la piazza vuole vincere” : Nel corso di Radio Marte, è intervenuto Ivan Zazzaroni analizzando i temi di casa Napoli: “Invidia nei confronti del nord? No assolutamente. I tifosi partenopei vogliono vincere. La piazza c’è sempre stata e sempre ci sarà. Napoli o Inter? L’Inter ha entusiasmo attorno a sé grazie a Zhang, Marotta e Conte. I nerazzurri sono convinti che qualcosa stia cambiando. A chi erano dirette le critiche? Non sono richiami né per Ancelotti ...

Sconcerti a Radio Marte : “Ancelotti deve trovare il giusto equilibrio - Llorente scelta azzeccata” : Mario Sconcerti, durante l’edizione di Marte Sport Live ha dichiarato: “Llorente è stata una mossa azzeccata. Il Napoli ha la riserva del centravanti che potrà essere decisiva nel corso degli ultimi venti minuti. Quanti gol farà Llorente? “Io credo che se lo spagnolo arrivasse a sette-otto gol sarebbe già un risultato.” Esiste un piccolo caso Milik? Credo che qualcosa attorno a Milik esista. Ancelotti a Dimaro ...

Radio Marte – Novellino : “Quando tornerá la condizione fisica tornerà il Napoli che conosciamo” : Walter Novellino ex allenatore azzurro ha parlato del Napoli sulle frequenze di Radio Marte. Ecco le sue parole: “La condizione fisica del Napoli non è perfetta soprattutto in difesa. Koulibaly viene dalla coppa d’Africa e poi bisogna trovare i meccanismi con Manolas. Poi, i due terzini sono troppo aperti e per questo gli avversari riescono a far male al Napoli. Lozano? Si è presentato alla grande, deve migliorare la condizione fisica e ...

ULTIM’ORA – Annuncio di Radio Marte sulle condizioni di Elmas : Novità sulle condizioni di Elmas La redazione di Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda su Radio Marte, di Raffaele Auriemma, riporta le ultime notizie sulle condizioni di Eljif Elmas che non sembra destino particolare preoccupazione. Il colpo subito alla caviglia è stato lieve, tant’è che già stasera contro la Lettonia il c.t. della Macedonia dovrebbe schierarlo dal primo momento. Solo un dolore momentaneo, nessuna conseguenza. Si ...

Radio Marte – Rinaudo : “Il Napoli ha sicuramente più qualità - bisogna migliorare nel collettivo” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus ora direttore sportivo del Palermo: “É ancora troppo presto per dire se il Napoli di quest’anno sia più forte di quello dello scorso anno, di certo ha più qualità ma alla il collettivo fa la differenza. Manolas credo sia uno dei difensori più forti della serie A, eppure il numero di reti incassate sono ben 7 in 2 partite, per cui ...