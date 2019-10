7 curiosità sui lamantini | gli splendidi mammiferi acquatici che rischiano l' estinzione

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Isono deglimarini. Nonostante la loro notevole massa, sono pacifici e graziosi nuotatori delle acque costiere e dei fiumi. Vengono di solito avvistati da soli, in coppia o in piccoli gruppi. Da sopra la superficie dell'acqua, il naso e le narici dell'animale sono spesso l'unica cosa visibile. Sebbene non abbia nessun predatore naturale, il lamantino sarebbe a rischio di, in quanto l'espansione delle attività umane ha ridotto il suo habitat naturale. Di seguito riportiamo 7su questi simpatici e poco conosciuti animali....

