“6 mesi di messaggi” | ecco come Ricky Martin ha conquistato il marito

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Negli ultimi giorni si parla molto die di suoJwan Yosef dopo l'annuncio della nascita del loro secondo figlio Renn. Oltre alle polemiche che scoppiano puntualmente ogni qualvolta che il cantante presenta un nuovo figlio, è suoa suscitare grande curiosità nelle ultime ore. Jwan Yosef è un artista svedese di origini siriane che ha fatto scoppiare il cuore del cantante portoricano.ha dichiarato tempo fa di averlo corteggiato per ben 6prima di riuscire un primo appuntamento con lui. Un tempo lunghissimo durante il quale i due hanno imparato a conoscersi con molto rispetto l'uno dell'altro: “Sono stato io a contattarlo per primo e abbiamo chattato per circa sei. Fino a quel punto, ci eravamo solamente mandati dei messaggi, parlavamo della vita e dei nostri problemi esistenziali. Nulla di sexy e nulla di sessuale. Non mi ha mai mandato le ...

cittadinoics : @Caproni20 ...hanno dato il là ad una Commissione Speciale. Da cittadini italiani abbiamo il DIRITTO di sapere TUTT… - Deexyouth : okay si è fatta il copia e incolla di messaggi vecchi di un paio di mesi I CAN'T - bb_1774 : Dopo due mesi di telefonate e messaggi tenta di adescare una 13enne fuori scuola, arrestato in codice rosso un 21en… -