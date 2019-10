5 mostre imperdibili per il ponte di Ognissanti 2019

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In occasione deldi, i principali musei italiani resteranno aperti: quale migliore occasione per visitare alcune dellepiù suggestive della stagione, come quella sull'Art Nouveau, a Torino, o quella dedicata alle opere del Guggenheim di Milano. In attesa dell’appuntamento con la #domenicalmuseo del 3 novembre, ecco 5da visitare nel week end del 1 novembre.

