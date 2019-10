Zingaretti voleva un congresso camomilla ma ha dato la RedBull alle correnti

IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1/ Una voce di notte : Zingaretti voleva smettere... : Il COMMISSARIO MONTALBANO, anticipazioni del 28 ottobre 2019, in replica su Rai 1. Episodio Una voce nella notte, come seguirlo in Streaming video

Manovra - Zingaretti : “Soddisfatti - ci sono misure che volevamo - nonostante debiti del passato” : “Quella di oggi è stata una Direzione unitaria, daremo vita a gruppi dirigenti e a una segreteria unitaria”. A rivendicarlo, Nicola Zingaretti, segretario dem, a margine della Direzione del Partito democratico. Sulla Manovra, in attesa del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il segretario Pd si dice ‘soddisfatto’: “Ci sono le misure che volevamo, per un’Italia più giusta e più verde. Non era facile, per i ...