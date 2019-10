Whirlpool ritira la procedura di cessione Sindacati soddisfatti

Fonte : blogo

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Proprio alla vigilia della manifestazione deiche è in programma a Napoli domani, giovedì 31 ottobre 2019, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, in un video su Facebook, ha comunicato cheha annunciato l'intenzione dire ladidello stabilimento di via Argine a Napoli. Nel video il ministro ha detto:"Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratoridi Napoli per dar loro una buona notizia: in queste ore, l'azienda mi ha comunicato la volontà dire ladi"E ha spiegato:"È un risultato che abbiamo ottenuto grazie all'impegno, alla compattezza dei lavoratori e alla loro manifesta volontà di voler lavorare in quello stabilimento. Su questa vertenza il Governo ci ha messo la faccia e abbiamo ottenuto un importante risultato. Ora ci sono le condizioni per sederci a un tavolo con le parti sociali ...

lauraboldrini : Questa sì che è una buona notizia, sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici! #Whirlpool - Agenzia_Ansa : #Whirlpool ritira la procedura di cessione per lo stabilimento di #Napoli L'annuncio del ministro dello Sviluppo ec… - andrea_cioffi : #30ottobre - #Whirlpool ritira la procedura di cessione e non licenzierà. La produzione resterà a #Napoli! Non cant… -