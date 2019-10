Whirlpool | Patuanelli | L' azienda pronta | a ritirare la procedura di

Whirlpool - Patuanelli : l’azienda ha ritirato la procedura per la cessione : Lo ha annunciato il ministro per lo Sviluppo economico su Facebook:«È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento»

Whirlpool non lascia Napoli. L'annuncio di Patuanelli : "Ritirata la procedura di cessione" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e lo ha confermato la stessa multinazionale americana in una nota.“In queste ore l’azienda mi ha comunicato - ha detto Patuanelli in un video su Facebook - la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per ...

Whirlpool - la tomba di Di Maio e Patuanelli : bomba politica su Napoli - M5s salta per aria : È ufficiale: lo stabilimento di Napoli della Whirlpool a via Argine chiuderà il 1 novembre, a comunicarlo sono stati gli stessi capi dell'azienda americana. Saranno ben 420 gli operai che non avranno più un posto di lavoro e che protesteranno vivacemente contro questa decisione attraverso un presidi

Nessuna intesa su Whirlpool - Patuanelli : "Azienda determinata a vendere Napoli". I lavoratori occupano l'autostrada : Nessuna intesa tra Whirlpool e il governo sulla cessione dello stabilimento di Napoli. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha definito surreale il comportamento dell’azienda. ”È surreale che ci sieda al tavolo conil presidente del Consiglio nella stessa posizione di tre settimane fa”, ha affermato il titolare del Mise. “La procedura può essere ritirata e ci può essere ...

Whirlpool - Patuanelli : “Da azienda no aperture e scelte unilaterali. Se non cambia atteggiamento - governo farà lo stesso” : Rottura e nessun accordo nel vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i vertici aziendali di Whirlpool. L’azienda non intende fare alcuna marcia indietro rispetto all’intenzione di cedere la sede di Napoli, mentre l’esecutivo ritiene “fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool”. A rivendicare l’esito negativo ...

Festa M5S - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

