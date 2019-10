Whirlpool non chiude | c' è la buona notizia | l' azienda ha revocato la cessione

Whirlpool Napoli - la solidarietà in vetrina : «Da oggi non vendiamo più i loro prodotti» : Si allarga il fronte della protesta contro la decisione della multinazionale Whirlpool di chiudere l'impianto napoletano e lasciare a casa oltre quattrocento lavoratori. Dopo il primo caso...

Whirlpool - parte il boicottaggio. E in Calabria spunta il cartello solidale : «Non vendiamo i loro prodotti» : Una campagna per chiedere ai consumatori di «Non comprare Whirlpool». In altre parole una «campagna di boicottaggio, perché è questo il linguaggio che capiscono le...

Whirlpool : Valente (Pd) - 'non è azienda seria - governo e istituzioni trovino soluzione' : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "La soluzione sarebbe convincere la Whirlpool ad essere un'azienda seria e non si è rivelata tale. Non si può mettere in discussione un accordo siglato pochi mesi fa oltre tutto con motivazioni che erano prevedibili al momento della stesura. Purtroppo però la decisione

Alitalia e Whirlpool - Buffagni contro Calenda : “Non mi piacciono i professori del giorno dopo” : “Alitalia? Il ministero sta monitorando la procedura, ma sono società private che stanno decidendo questo passaggio. Noi vogliamo risolvere il problema di Alitalia per sempre. Potevamo già venderla a suo tempo ma poi sono arrivati i capitani coraggiosi grazie a chi stava al governo con Berlusconi, non voglio lezione dai bravi del giorno dopo. Whirlpool? Prima di fare qualsiasi operazione straordinaria dobbiamo garantire che ...

"Whirlpool - il governo si svegli Di Maio non aveva risolto tutto?" : "E' una delle tante crisi industriali italiane, d'altronde da decenni nel nostro Paese è imperante l'ideologia anti-industriale". L'ex vice-ministro al ministero dello Sviluppo Economico, il leghista Dario Galli, commenta con un'intervista ad Affaritaliani.it la crisi della Whirlpool di Napoli Segui su affaritaliani.it

Napoli - corteo Whirlpool : "Non molliamo" : 11.04 I lavoratori Whirlpool sono partiti in corteo da piazza Municipio, a Napoli, diretti a palazzo Santa Lucia, ma poi hanno cambiato percorso e sono entrati nella Galleria Umberto, piena di turisti. "Napoli non molla" e "La gente come noi non molla mai", gli slogan contro i vertici della multinazionale. La manifestazione, promossa dalle organizzazioni sindacali, è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento ...

Whirlpool non lava i panni sporchi Prs - lo spettro del cavaliere nero : Tre indizi che a Palazzo Chigi hanno fatto scattare immediatamente la diffidenza di Giuseppe Conte nei confronti del management italiano di Whirlpool. E che, secondo quanto racconta ad Affaritaliani chi era presente all’incontro fra il governo e l’azienda Segui su affaritaliani.it

Whirlpool - De Luca non si arrende : ?«Pronti 20 milioni per restare a Napoli» : «Ieri ho inviato una lettera per chiedere un estremo confronto con Invitalia, per verificare se ci sono le condizioni per rilanciare. Non so cosa si possa fare oggi, date le decisioni di...

Whirlpool - tutta la rabbia di Napoli : «Da qui non uscirà un ago - occupiamo la fabbrica» : «Cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019» scrivono i capi della Whirlpool in un comunicato freddo che non lascia speranze, a oggi, sul destino...

Whirlpool fa muro e non cambia idea : la cessione resta : Nulla di fatto dopo l'incontro tra i vertici della multinazionale, il premier Conte e il ministro Patuanelli: ''Non c'è...

Whirlpool : Palombella - ‘non ci arrendiamo - avanti lotta contro chiusura Napoli’ : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Questo atteggiamento ostinato, aggressivo e irrispettoso di Whirlpool nei confronti dei lavoratori di Napoli e del governo italiano è intollerabile e siamo pronti a ogni mobilitazione per scongiurare la chiusura mascherata da cessione dello stabilimento napoletano”. Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dopo aver appreso dell’esito negativo dell’incontro di stamattina ...

Whirlpool - Patuanelli : “Da azienda no aperture e scelte unilaterali. Se non cambia atteggiamento - governo farà lo stesso” : Rottura e nessun accordo nel vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i vertici aziendali di Whirlpool. L’azienda non intende fare alcuna marcia indietro rispetto all’intenzione di cedere la sede di Napoli, mentre l’esecutivo ritiene “fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool”. A rivendicare l’esito negativo ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...