«Whirlpool Napoli non chiude» | boccata d' ossigeno per gli operai in fabbrica | «Ma non

Whirlpool congela la cessione dello stabilimento di Napoli : stop ai licenziamenti : Niente più cessione dello stabilimento di Napoli della Whirlpool. Il dietrofront dell’azienda è stato annunciato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, con un video su Facebook. La multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici ha confermato che la produzione di lavatrici non smetterà e che non si procederà con il licenziamento collettivo dei dipendenti di Napoli. “Ora ci sono le condizioni per ...

Whirlpool - stop a procedura di cessione per stabilimento di Napoli : Svolta nella vicenda legata allo stabilimento Whirlpool di Napoli, che avrebbe dovuto cessare la produzione a partire dal prossimo 1 novembre

Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato tramite un video pubblicato su Facebook che l’azienda Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, ha confermato che la produzione di

Whirlpool non lascia Napoli. L'annuncio di Patuanelli : "Ritirata la procedura di cessione" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e lo ha confermato la stessa multinazionale americana in una nota.“In queste ore l’azienda mi ha comunicato - ha detto Patuanelli in un video su Facebook - la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per ...

Whirlpool Napoli - via al conto alla rovescia : domani chiude la fabbrica di via Argine : Il tempo sta per scadere. Da domani sera dovrebbero cessare le attività produttive dello stabilimento di via Argine, così come era stato annunciato dall'azienda il 15 ottobre...

Whirlpool Napoli - cronaca di una morte annunciata? : Il 1 novembre oltre 400 lavoratrici e lavoratori andranno in mezzo a una strada. Se a questi si aggiunge l’indotto, si arriva a 1000 persone. Questo perché la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere la sede di Napoli e spostarla all’estero.Decisione arbitraria, se consideriamo che un anno fa, azienda, governo e sindacati avevano firmato un accordo per il mantenimento e il rilancio della sede di ...

Whirlpool Napoli - la solidarietà in vetrina : «Da oggi non vendiamo più i loro prodotti» : Si allarga il fronte della protesta contro la decisione della multinazionale Whirlpool di chiudere l'impianto napoletano e lasciare a casa oltre quattrocento lavoratori. Dopo il primo caso...

Whirlpool - nuove proteste a Napoli : 18.03 Continua la protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che dal 1° novembre chiude lasciando senza lavoro 400 dipendenti. In attesa dello sciopero generale nel capoluogo campano proclamato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil il 31 ottobre, i lavoratori continuano a animare il presidio permanente e manifestano davanti al Comune informando con un volantinaggio cittadini e turisti sulla loro vertenza.Un gruppo di croceristi ...

Whirlpool - blitz operai all'aeroporto di Capodichino : è il caos a Napoli : Circa 300 lavoratori della Whirlpool di Napoli sono entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori...

Whirlpool - il 31 ottobre sciopero generale a Napoli : Whirpool per giovedì 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale con una manifestazione per le vie della città