Volley | serie A1 femminile | anticipo 4 giornata Novara vince la battaglia con Busto

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Volley - serie A1 femminile - 3. giornata. Casalmaggiore prova a fermare la fuga di Conegliano - che derby tra Busto e Brescia! : Ci prova la E’Più Pomì Casalmaggiore a fermare la folle corsa della capolista Imoco Conegliano, già a quota tre vittorie su altrettante partite giocate finora (anticipo compreso). Le venete affrontano tra le mura amiche la squadra lombarda che ha iniziato bene la sua stagione, costringendo al tie break Scandicci e andando ad espugnare il campo di Perugia. Al momento Conegliano è apparso “ingiocabile” ma non è mai detta ...

Volley femminile - Serie A1 : strepitosa rimonta di Novara - Firenze battuta al tie-break. Vasileva e Chirichella decisive : Novara torna alla vittoria dopo il ko di domenica pomeriggio contro Brescia, questa volta il tie-break sorride alle Campionesse d’Europa che hanno sconfitto Firenze per 3-2 (25-27; 23-25; 25-16; 25-18; 15-11) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile che è andato in scena oggi perché a dicembre le piemontesi saranno impegnate nel Mondiale per Club. Le rosablù hanno così incamerato il secondo successo ...

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Battaglia ad alta quota a Novara tra Chirichella e Mingardi : seconda giornata piena di sorprese in Serie A1 femminile ma anche zeppa di belle prestazioni delle giocatrici italiane che si sono messe in luce con prove di grande spessore. Su tutte Camilla Mingardi e Cristina Chirichella che si sono date Battaglia in doppia cifra nella sfida vinta da Brescia sul campo di Novara. LE migliori italiane della seconda giornata IN Serie A1 CRISTINA Chirichella: Che partita per il centrale azzurro! Il dato che salta ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : seconda giornata. Conegliano cerca la fuga - Novara crolla in casa - ok Firenze : Terza vittoria consecutiva in una settimana per Conegliano che espugna il campo di Filottrano con un netto 3-0 e conferma la propria imbattibilità nella Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le campionesse d’Italia guidano la classifica generale con 9 punti al termine della seconda giornata di campionato (hanno già anticipato un incontro di dicembre visto che saranno impegnate nel Mondiale per Club), oggi le Pantere hanno dominato il ...

Volley - serie A1 femminile - seconda giornata. Conegliano : sarà già fuga? Novara : attenzione a Brescia : seconda giornata per tutti, terza per l’Imoco Conegliano che in settimana ha travolto Brescia a domicilio e oggi a Filottrano prova a concedere il tris per quella che potrebbe essere considerata la prima fuga della regular season. La squadra marchigiana proverà ad opporre qualche resistenza ma quella vista a Bergamno sette giorni fa non è squadra al momento competitiva ad alti livelli ma il pubblico di casa e l’avversario di ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Conegliano travolge Brescia nell’anticipo - Egonu e Sylla sugli scudi : Conegliano ha travolto Brescia con un roboante 3-0 (25-17; 25-15; 25-14) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile, l’incontro è andato in scena questa sera perché a inizio dicembre le Campionesse d’Italia saranno impegnate nel Mondiale per Club. Tutto davvero molto facile per le Pantere sul campo della compagine lombarda, un comodo successo maturato in appena 64 minuti di gioco: seconda vittoria ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida tutt’altro che scontata ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano - Scandicci si salva al tie-break con Casalmaggiore : Novara ha subito risposto a Conegliano, che ieri si era imposto su Monza per 3-0, le piemontesi hanno avuto la meglio nel sempre difficile derby con Cuneo: un 3-1 importante per le campionesse d’Europa che in estate hanno perso tante big tra cui Paola Egonu, oggi si sono messe in luce soprattutto Elitsa Vasileva (18 punti) e Iza Mlakar (14), che sono riuscite a limitare la solita Lise Van Hecke (17) e la positiva Srna Markovic (14). ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : prima giornata. Conegliano apre con Monza - Novara e Scandicci in trasferta : Nel weekend del 12-13 ottobre si disputerà la prima giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile, incomincia la stagione riservata ai club dopo la lunga estate con le Nazionali. Il campionato riparte col botto perché ad aprire le danze sarà il confronto tra Conegliano e Monza: da una parte le Campionesse d’Italia che si sono ulteriormente rinforzate sul mercato con l’obiettivo di vincere anche la Champions League dopo aver ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : come sono cambiate le squadre. Tutti i colpi di mercato : E’ una Serie A1 di livello ancora più alto quella che sta per prendere il via nel week end in arrivo, grazie ad alcuni colpi di mercato, tutt’altro che esclusivi delle squadre favorite per lo scudetto. Consgliano, la favorita numero uno per il bis tricolore, ha pescato a piene mani nella Nazionale azzurra, aggiungendo ad un organico già fortissimo nel due opposte della Nazionale di Mazzanti, Egonu e Sorokaite. Ha operato soprattutto con il ...