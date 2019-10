Volkswagen - A giorni il debutto di un prototipo elettrico

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il 19 novembre, nellambito di un evento privato, lasvelerà in anteprima mondiale una nuova concept della famiglia ID. Ilanticiperà lapertura, prevista per il 20 novembre, di una esibizione interattiva intitolata Building an Electric Future, realizzata in collaborazione con il Petersen Automotive Museum di Los Angeles.Il presente e gli scenari. Il teaser diffuso dalla Casa sembrerebbe tratteggiare una berlina a quattro porte, ma la, per il momento, non rivela dettagli sul suo nuovo. La mostra, invece, è tutta incentrata sullevoluzione del costrutto re nellambito dell: come è stata progettata e ingegnerizzata la piattaforma Meb, la varietà di modelli che questa produrrà, le nuove sfide prospettate dalla mobilità a emissioni zero. Alla fine, nellultima stanza, i visitatori toccheranno con mano una concept ID.

