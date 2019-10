Vittorio Feltri contro il Pd | Finalmente la sinistra tira le cuoia Chi

Vittorio Feltri attacca : Ecco perché la Gruber detesta il testosterone : "A questo poveretto in andropausa grave gli dice proprio malissimo", "Lei è in menopausa da lustri e ha la faccia di plastica". Questo il durissimo botta e risposta tra Lilli Gruber e Vittorio Feltri, andato in scena negli scorsi giorni. Oggi, il caso è tutto fuorché chiuso. Ed Ecco, infatti, nuove scintille tra i due colleghi. A tornare alla carica è il direttore di Libero, con un post su Twitter che ha già scatenato una (nuova) ...

Vittorio Feltri durissimo contro Lilli Gruber : "Ecco perché detesta il testosterone" : Battaglia senza esclusione di colpi tra Vittorio Feltri e Lilli Gruber. Il tutto è nato da una battuta, anzi da un insulto, rivolto dalla conduttrice di Otto e Mezzo al direttore di Libero: "Per Feltri io sarei così di sinistra da non usare la destra nemmeno per impugnare la forchetta? Veramente io

Vittorio Feltri a Sergio Mattarella : "Sciogliere le Camere e urne. Conte e Zingaretti senza dignità" : Bisogna saper perdere. E nessuno è più bravo di Conte e Zingaretti nell'arte dell' insuccesso. Entrambi meritano un premio, quello di essere spediti a casa con la preghiera di trascurare la politica così come gli elettori trascurano loro, preferendo dare il voto a chiunque altro. È vero che una cons

È in andropausa grave - Ha il viso di plastica : insulti tra Vittorio Feltri e Lilli Gruber : Scontro durissimo tra Vittorio Feltri e Lilli Gruber. Che i due giornalisti non andassero d'accordo era il segreto di Pulcinella. Ma il botta e risposta delle ultime ore fa capire come i loro rapporti siano davvero pessimi. Tutto è cominciato dalle dichiarazioni della conduttrice di "Otto e mezzo". Ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", alla domanda su cosa ne pensasse delle parole di Feltri che la accusava di essere" così ...

Lilli Gruber su Vittorio Feltri : “A questo poveretto in andropausa gli dice proprio malissimo”. E lui risponde con un tweet : “Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo non potrei dire che non sarebbe un bel vedere…”. Parole di Lilli Gruber che, intervenuta durante Un Giorno da Pecora su Radio RaiUno, ha parlato di molte cose, dal suo uomo ideale (“Non mingherlino, già sono piccina io…”) alla passione per il gin tonic della quale parla anche nel suo ultimo libro. E la conduttrice di Otto e Mezzo ha detto la sua anche su Vittorio Feltri: ...

Vittorio Feltri risponde agli insulti di Lilli Gruber : "Ti consiglio un lifting al cervello" : Mi riferiscono che l'attempata Lilli Gruber, seccata per un articolo dedicatole da Libero circa la sua propensione in tv a pendere sempre a sinistra, invitando al programma da lei diretto, Otto e mezzo, quasi esclusivamente compagni amici suoi, mi ha ricoperto di insulti alla radio (Un giorno da pec

Vittorio Feltri contro Nicola Zingaretti : "Un poveretto - specie di personaggio preistorico" : Che la politica sia scaduta come una mozzarella ormai rancida non è una novità. Tuttavia non pensavamo che Zingaretti, per quanto personaggio di basso livello culturale, allo scopo di polemizzare con un avversario, Salvini, arrivasse a dargli dell' ubriacone solo perché questi non ha fatto mistero d

Vittorio Feltri sull'omicidio di Luca Sacchi : "Una squallida storia di droga. E la magistratura italiana..." : Ci risiamo con la droga spacciata come si trattasse di patatine fritte. Il ragazzo romano freddato con un colpo di pistola alla testa aveva richiesto, pare, una fornitura di coca a due pusher. I quali invece non erano riusciti a recuperarla ma volevano ugualmente essere retribuiti, e hanno cercato d

Mario Giordano rivela : "La lettera a Vittorio Feltri grazie a cui è iniziata la mia carriera" : Mario Giordano deve la sua carriera a Vittorio Feltri. È lo stesso conduttore a raccontare i suoi primi passi nel mondo del giornalismo: "Capii che volevo fare il giornalista già dalle elementari quando mi accorsi di non poter fare l'astronauta perché avevo paura dello spazio - spiega a Il Giornale

Vittorio Feltri - mafiosi e delinquenti "comuni" : "Chi fa distinzione tra i criminali è un idiota" : Molti giornali hanno ferocemente criticato la Corte costituzionale perché ha accolto le obiezioni dell' Europa contro il cosiddetto ergastolo ostativo. In sostanza i giudici della Consulta sostengono che anche i mafiosi e i terroristi, dopo aver scontato un cospicuo numero di anni in galera per reat

Omicidio di Luca Sacchi - Vittorio Feltri denuncia : "Droga a Roma - nessuno interviene" : Vittorio Feltri commenta con durezza il delitto di Roma in cui ha perso la vita il giovane Luca Sacchi. "L’ultimo delitto a Roma, il ragazzo morto per un colpo di pistola alla testa, è avvenuto per un bisticcio causato da motivi di droga", scrive su Twitter il direttore di Libero, "che nessuno comba

Vittorio Feltri : "Governo di un'idiozia atomica. Il contante è mio e non mi venga a rompere i cogli***" : I limiti all'uso dei contanti che vuole imporre il governo sono la certificazione ufficiale dell'idiozia atomica del ceto politico che abbiamo eletto. Un qualsiasi lavoratore, autonomo o dipendente, quando incassa il compenso per una propria prestazione professionale, è obbligato in anticipo a pagar

Champions League - Vittorio Feltri deluso dall'Atalanta : "Una maledizione - siamo una squadra..." : L'Atalanta esce, com'era ampiamente prevedibile alla vigilia, con le ossa rotte dalla trasferta di Manchester contro il City. Un 5-1 in rimonta dei Citizens che ha letteralmente annientato le residue speranze di qualificazione agli ottavi della Dea, ancora ultima a 0 punti dopo 3 partite della fase

Vittorio Feltri e la "guerra sporca dello Stato contro il Nord : presto scoppierà un casino infernale" : La Catalogna brucia. Da tempo immemorabile reclama l'indipendenza e non la ottiene. Anzi, si vede ogni giorno frustrata nelle sue ambizioni e viene mortificata dalla Spagna che le nega il diritto di mettersi in proprio. Purtroppo l'autodeterminazione dei popoli, un diritto fondamentale, è diventata