Virtus Bologna-Monaco | EuroCup basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : la Virtus Bologna cerca il riscatto - Trento sul difficile campo dell’Unicaja Malaga : Si avvia al giro di boa l’EuroCup 2019-2020, con la quinta giornata che, domani, vede in campo altre due italiane dopo le sfide che tra qualche ora coinvolgeranno Venezia e Brescia. Si ripresenta sul parquet del PalaDozza la Virtus Bologna, mentre Trento è attesa da una trasferta difficile ed estremamente fascinosa, a Malaga contro l’Unicaja. SEGAFREDO Virtus Bologna-AS MONACO (Mercoledì 30 ottobre, ore 21)Dopo la sconfitta in ...

Diretta/ Brescia Virtus Bologna - risultato finale 80-82 - video : Teodosic 25 punti

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a gionata : Teodosic spettacolo - la Virtus Bologna espugna Brescia. Venezia senza problemi con Cremona : Si chiude con due ulteriori incontri il terzetto di anticipi della sesta giornata di Serie A 2019-2020, che ha già visto il successo di Trento su Treviso nel match giocato con un’ora e mezza d’anticipo rispetto agli altri due. La Virtus Bologna continua la sua marcia vincente dopo una vittoria sudata contro Brescia, mentre Venezia si inserisce (per una notte) nel gruppo delle terze battendo in maniera più chiara di quanto ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell’ultimo ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l’area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

Brescia-Virtus Bologna oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi uno dei tre anticipi della sesta giornata di campionato, in cui si trovano di fronte la Germani basket Brescia e la Segafredo Virtus Bologna. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta in EuroCup: per gli uomini di Vincenzo Esposito è stato particolarmente rovinoso il KO per 35-61 contro il Darussafaka in una partita che di guardabile ha avuto poco su entrambi i fronti, mentre per quelli di Sasha Djordjevic quella ...