Vieni da Me | Ludovica Valli svela il suo dolore alla Balivo

Ludovica Valli a Vieni da Me : “Non perdonerò mai mio padre” : L’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è tornata in tv ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha parlato dell’abbandono subito dal padre quando era solo una bambina. Un avvenimento che ha segnato non solo la sua infanzia, ma tutti la sua vita, come lei stessa ha raccontato: “Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo ...

