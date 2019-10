Vieni da Me | Eva Robin' s confessa | ' Sto per sposare una donna | ci amiamo da 25 anni'

Eva Robin’s - la rivelazione a “Vieni da me” : “Sto per sposarmi con una donna molto conosciuta” : Eva Robin’s è stata ospite di “Vieni da me” e a Caterina Balivo la nota attrice transessuale ha rivelato di essere a un passo dal matrimonio. “Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale – ha raccontato Eva Robin’s -. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è ...

EVA ROBIN'S/ 'Sto per sposarmi con una donna!' - Vieni da me - : Eva ROBIN'S a Vieni da me: all'anagrafe Roberto Maurizio Coatti, l'attrice si è raccontata tra carriera e vita privata nel salotto di Caterina Balivo.

Vieni da me - Franco Gatti dei Ricchi e poveri parla del figlio morto : ‘Beveva troppo - è stata la sua disgrazia’ : Franco Gatti, il ‘baffo’ dei Ricchi e poveri, torna a parlare in tv della morte prematura del figlio Alessio. Lo fa ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di martedì 8 ottobre. “Lo sento vicino. Era incredibile” dice di lui l’artista. “Si metteva a trafficare in borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo al piano e imparava a suonare. Di studiare non se ne parlava, però era ...

Franco Gatti a Vieni da me ricorda il figlio morto : "Lo sento vicino. La sua disgrazia? Beveva troppo" : Una carriera costellata di successi grazie a i Ricchi e poveri, Franco Gatti ospitato da Caterina Balivo a Vieni da me ha raccontato la sua vita professionale calcando i palchi di tutta Italia (Sanremo compreso) ma c'è stato spazio anche per la vita privata e la famiglia, soprattutto per un lutto grave che nel 2013 il cantante ha subìto - a poche ore dall'ospitata che sarebbe dovuta esserci a Sanremo -, si tratta della scomparsa di suo figlio ...

Vieni da Me - Valeria Marini e il Prati Gate : «Pamela non ha la malizia di fare tutto questo - aveva un copione» : Valeria Marini torna a parlare del Prati Gate ospite di Caterina Balivo a ?Vieni da me?, ovvero le finte nozze fra Pamela Prati e l?inesistente imprenditore Marco, per gli amici...

Simone Di Pasquale - confessione hot a Vieni da me : «Da piccolo non si vedeva una parte del mio corpo». Caterina Balivo in imbarazzo : Simone Di Pasquale, confessione hot a Vieni da me: «Da piccolo non si vedeva una parte del mio corpo». Caterina Balivo in imbarazzo. Oggi pomeriggio, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle è stato ospite del salotto di Rai1. Il ballerino ha raccontato dell’infanzia e degli esordi. Lansciandosi andare poi a un aneddoto piccante. Caterina Balivo fa vedere una foto da piccolo del ballerino e lui la commenta così: «Quando ero ...

Vieni da me - la confessione ‘hot’ imbarazza Caterina Balivo : “Ero così cicciotto che non si vedeva…” : Caterina Balivo ha raccolto le confessioni di diversi volti noti del mondo dello spettacolo nel suo ‘Vieni da me’. La bella conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo Simone Di Pasquale, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle, che ha raccontato dell’infanzia e degli esordi, lasciandosi andare anche a un aneddoto “piccante”. Il ballerino è arrivato nello studio di Rai1 direttamente da Formentera. “Ero a Formentera dove mi ...

Laura Freddi ricorda l'ex a Vieni da me : Paolo Bonolis non mi faceva parlare in tv : La nuova edizione di Vieni da me è ufficialmente partita alcuni giorni fa ed è condotta dalla presentatrice partenopea Caterina Balivo. In un nuovo appuntamento tv di Vieni da me, è apparsa in studio la showgirl Laura Freddi, la quale negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo recente ingaggio alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che l'ha vista protagonista in qualità di concorrente del celebre reality show targato ...