Viene inseguito dai carabinieri mentre spaccia droga e li minaccia con un coltello

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Si tratta di un 23enne del luogo colto nella flagranza di reato, nel tentativo di sfuggire alle manette hato i militari con una serramanico di 16 centimetri ma è stato bloccato ed arrestato Colto in flagranza di reatovaha cercato di sfuggire all’arrestondo con un, ma è stato bloccato ed arrestato. Il fatto è successo a San Giovanni Galermo, a Catania, durante un apposito servizio di controllo deidella “Squadra Lupi”. I militari hanno concentrato i loro controlli in un quartiere conosciuto per essere luogo di spaccio, quando si sono imbattuti in una dinamica che coinvolgeva tre delinquenti. Due pusher si nascondevano sotto i portici di un palazzo adiacente ad una via di fuga pronta ad essere percorsa in caso di controlli. I due fornivano laad un terzo complice che, dopo ...

NoiAretini : Fugge da un controllo, viene inseguito e aggredisce i carabinieri: arrestato - il_pescara : Scippa un'anziana in pieno centro e fugge, ma viene inseguito da un passante e bloccato dalla polizia… - hautevilles : Il presidente di regione che ne chiede l'esilio e gli da del 'razzista francese', viene inseguito da un inviato pal… -