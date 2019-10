Video Perugia Ascoli | 1-1 | | highlights e gol Un punto a testa al Curi! | Serie B

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), risultato finale 1-1,:e gol della partita, valida nella 10giornata del Campionato diB.

matteosalvinimi : Oggi a Perugia va così! Non male come inizio di settimana ?? #ElezioniRegionaliUmbria #elezioniUmbria - matteosalvinimi : Affollatissimo concertino di 'Bella Ciao' a Perugia, con tanto di simpatici gesti, ma non credo li prenderanno a Sa… - matteosalvinimi : Per chi ancora avesse dubbi: In un minuto, ecco perché in Umbria si vota prima. Amici, ormai mancano pochi giorni e… -