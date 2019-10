VIDEO Napoli-Atalanta 2-2 | highlights | gol e sintesi della partita | i partenopei si fanno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nell’anticipo odierno delle ore 19.00decima giornataSerie A di calcio ilpareggia per 2-2 con l’. Due le reti nella prima frazione: Apre Maksimovic di testa al 16′, risponde Fruler al 41′ dopo una bella azione corale. Nella nuovo vantaggio partenopeo con il gol di Milik al 71′, ma al minuto 86 Ilicic trova il definitivo 2-2.2-2 IL VANTAGGIO DI MAKSIMOVIC via @Goals HD pic.twitter.com/4Nk3Ysbncp — via @Goals HD (@viaVide99345022) October 30, 2019 IL PAREGGIO DI FREULER via @Goals HD pic.twitter.com/gWs6uso3TM — via @Goals HD (@viaVide99345022) October 30, 2019 IL 2-1 DI MILIK via @Goals HD pic.twitter.com/CiRsUv4eaW — via @Goals HD (@viaVide99345022) October 30, 2019 IL PAREGGIO DI ILICIC via @Goals HD pic.twitter.com/HbXL6ZlM32 — via ...

