Video Alba Berlino Olimpia Milano | 78-81 | | highlights L' Ea7 non sbaglia!

Video Alba Berlino-Milano 78-81 - highlights e sintesi della partita. Decisivo Sergio Rodriguez con i liberi nel finale - bene anche Scola e Nedovic : Successo fondamentale dell’Olimpia Milano in trasferta contro l’Alba Berlino nella quinta giornata della stagione regolare di Eurolega 2019-2020. La squadra allenata da Ettore Messina si è imposta con il punteggio finale di 81-78 ed ha così ottenuto la quarta vittoria consecutiva in Europa dopo la sconfitta all’esordio nella competizione contro il Bayern Monaco. Decisivi quest’oggi i 17 punti di Sergio Rodriguez oltre ai 14 con 6 ...

Alba Parietti : lite con Francesca De Andrè a Live Non è la D'Urso (Video) : Alba Parietti, ospite, oggi, domenica 13 ottobre 2019, di 'Live Non è la D'Urso', ha ricostruito le dinamiche che, questa estate, hanno aperto un conflitto con l'ex marito Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco:prosegui la letturaAlba Parietti: lite con Francesca De Andrè a Live Non è la D'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 ottobre 2019 00:22.

IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1/ Streaming Video de La pista di sabbia : Il COMMISSARIO MONTALBANO, anticipazioni 7 ottobre 2019, su Rai 1. Ne La pista di sabbia una donna fra le braccia di Salvo.

Il commissario Montalbano, anticipazioni 23 settembre 2019, in replica su Rai 1. L'episodio Gli arancini di Montalbano

Terremoto in Albania. Italia pronta ad aiutare (Video) : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

