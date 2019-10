Viareggio | ha un infarto in strada | salvo grazie a un passante dipendente della Croce

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Davide, un cinquantenne di, si è sentito male mentre era in giro con la moglie e la figlia. L’uomo è andato in arresto cardiaco in. Sirio Carmazzi,Rossa che si trovava lì per caso, è intervenuto con massaggio cardiaco e defibrillatore salvandolo: “La soddisfazione più grande per me è quella di poter sentire che l’intervento è andato a buon fine”.

