“Via libera alla fusione fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

Via libera alla “commissione Segre” contro razzismo e antisemitismo. Ma il centrodestra si astiene - è polemica : Lega, FdI e FI si astengono: perplessità su alcuni contenuti del dispositivo, lesivi della libertà di espressione

Senato - Via libera alla Commissione contro odio e violenza. Il centrodestra si è astenuto : Con 151 voti a favore, nessuno contrario e ben 98 astensioni, il Senato ha approvato la mozione a prima firma della senatrice a vita Liliana Segre per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.Una Commissione oggi più necessaria che mai dopo il declino registrato in Italia negli ultimi due anni e fomentato, almeno in parte, ...

L. Elettorale : Regione Lombardia - Via libera per integrazioni quesito referendum : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Via libera in Commissione Affari istituzionali in Regione Lombardia, presieduta da Alessandra Cappellari (Lega), all’integrazione del provvedimento, approvato il 25 settembre scorso dal Consiglio regionale, che chiedeva di promuovere il referendum abrogativo della quota

Regno Unito - dal Parlamento Via libera a elezioni il 12 dicembre : La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato la proposta del governo di Boris Johnson per le elezioni anticipate il 12 dicembre

Via libera per la Ocean Viking. I profughi sbarcano a Pozzallo : Fausto Biloslavo Dopo oltre dieci giorni di attesa i 104 arrivano in Italia. Il giro di vite libico sugli interventi delle Ong in mare Nuovi sbarchi in Italia guarda caso dopo le elezioni in Umbria, ma il vero braccio di ferro riguarda il tacito rinnovo del memorandum con la Libia, che scadrebbe il 2 novembre, sul sostegno alla Guardia costiera di Tripoli. I 104 migranti a bordo di Ocean Viking, la nave di Msf ed i 90 recuperati ...

Brexit - Johnson ottiene il Via libera al voto anticipato al 12 dicembre. Consiglio Ue : “Ora dovete suggerire un commissario” : La Camera dei Comuni ha dato il via libera alla legge presentata dal governo di Boris Johnson per ottenere la convocazione di elezioni anticipate al 12 dicembre e cercare di rompere lo stallo sulla Brexit. Il testo ha incassato 438 voti a favore e 20 contro, grazie all’ok anche di parte delle opposizioni. L’iter sprint alla camera elettiva è così completato. Ora gli ultimi passaggi parlamentari sono previsti in settimana alla Camera dei Lord, ...

Marisa Laurito al teatro Trianon : Via libera dall'assemblea dei soci : Adesso è ufficiale: sarà Marisa Laurito a dirigere il nuovo corso del Trianon Viviani di Napoli dopo l'addio di Nino D'Angelo. L'assemblea dei soci...

Halloween - esperti : un antidoto contro la vita sedentaria dei bimbi - Via libera al dolcetto : Il pediatra di Milano Italo Farnetani, ordinario alla libera Università Ludes di Malta, promuove la festa di Halloween: “E’ un antidoto alla vita sedentaria dei nostri bambini, un modo per stare con i coetanei, passeggiare magari per la prima volta senza i grandi, e fare nuove esperienze. Via libera dunque al dolcetto, meglio ancora se naturale“, dice il pediatra all’Adnkronos Salute. “E’ vero non è una festa ...

Roma - Via libera all’aumento di capitale da 150 mln : L’assemblea degli azionisti della Roma, riunitasi ieri a Trigoria, ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a 150 milioni di euro. L’assemblea ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all’aumento di capitale e stabilito, che ove non integralmente sottoscritto si intenderà limitato all’importo […] L'articolo Roma, via libera all’aumento di ...

Manovra - Commissione Ue verso il Via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Mondo di mezzo - Via libera da procura di Roma : revocato il carcere duro a Carminati : Niente più carcere duro per Massimo Carminati. Col parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è stato revocato il 41 bis all’ex terrorista nero, uno degli imputati principali del processo Mondo di mezzo. Lo si apprende in ambienti del ministero della Giustizia. La decisione è una probabile conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione che ha fatto cadere per Carminati l’accusa di ...