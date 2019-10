Verona | soffre di mal di schiena | operato per un’ernia resta paralizzato Indagati 5

Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek : Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek . Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona .

Rigore Piatek piega il Verona ma Milan soffre : Il Milan tiene alta la testa grazie ad un Rigore di Piatek che gli permette di battere 1-0 il Verona ma ancora una volta latita paurosamente nel gioco, ad una settimana dal derby con l'Inter capolista. La squadra di Giampaolo gioca per tre quarti di gara in superiorita' numerica grazie alla frettolosa espulsione di Stepinski per fallo su Romagnoli, ma non cambia ritmo, non mette mai davvero alle corde un Verona tanto cuore e corsa ma di poca ...