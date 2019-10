Venezia | prof e studenti boicottano incontro con Forze Armate al liceo Assessore

Scolli profondi e decoltè in primo piano : il Festival di Venezia si fa audace : Da Bella Thorne a Melissa Satta fino alla madrina Alessandra Mastronardi tutte hanno puntato sul decollté, messo in risalto da abiti e camicie con Scolli profondi e audaci. Come ogni anno sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia sfilano attrici, modelle e personaggi famosi con look appariscenti e mozzafiato. Quest'anno, però, un dettaglio in particolare accomuna molte star: lo scollo profondo. \\Poco importa se si tratta di ...