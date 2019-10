Vediamo come seguire le fasi finali della Stagione X della Tom Clancy' s Rainbow Six Pro

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ubisoft annuncia che le otto migliori squadrePro League di Tom'sSix Siege si sfideranno il 9 e 10 novembre per il titolo di CampioniPro League di fronte a 4.000 appassionati di eSport presso l'Aichi Sky Expo a Tokoname, in Giappone.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

