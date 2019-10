Unieuro sconta l’IVA su tutti o quasi i prodotti in negozio

Unieuro insiste sulle “Offerte batticuore” e sconta altri smartphone Android : Unieuro insiste con l’iniziativa “Offerte batticuore“, scontando altri smartphone Android e tanti prodotti di elettronica. La promozione è valida solo online come la precedente e questa volta sarà in vigore fino al 6 ottobre. Mentre siamo in attesa di scoprire quale nuovo volantino ci aspetta nei prossimi giorni nei negozi Unieuro (quello attuale è ancora valido fino al 10 ottobre), il sito lancia una serie di offerte online ...