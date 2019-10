Una Vita | anticipazioni | CARMEN ha un marito troppo curioso…

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L’arrivo improvviso a Calle Acacias di Javier Andrade, ildiSanjurjo (Maria Blanco), sarà uno degli eventi principali delle prossime puntate italiane di Una. Fin dai primi minuti, l’uomo non esiterà infatti a minacciare la moglie e, come se non bastasse, dimostrerà di avere un ascendente su Raul (Santos Mallagray), il figlio avuto dalla donna. Questo genererà diversi momenti di tensione nella telenovela… Una, news:ritrova il figlio Raul Dando uno sguardo allesi scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui Raul comparirà nel quartiere per ritrovare sua madre; inizialmente depresso per il fatto cheè diventata una domestica, il ragazzino saprà stabilire col tempo un legame con la donna che l’ha messo al mondo, arrivando a rispettarla soprattutto grazie ai consigli del portinaio Servante (David V. ...

teatrolafenice : ?? «Se vuoi diventare un vero cercatore della verità, almeno una volta nella tua vita devi dubitare, il più profond… - matteosalvinimi : #Salvini: se per una vita Grillo, Di Maio e Di Battista dicono “Mai col Pd”, “Mai con partito di Bibbiano e Mafia C… - pietroraffa : Se il centrosinistra non candida #Bonaccini in #EmiliaRomagna, fa l'errore della vita. E apparecchia la tavola a… -