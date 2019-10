Una miss iraniana è bloccata da giorni nell' aeroporto di Manila | Se torno nel mio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una, Bahareh Zare Bahari, si trova da due settimaneinternazionale di. Se la faranno rimpatriare, sostiene la ragazza, rischia di essere uccisa. Come riporta la Cnn la donna pensa che Teheran voglia eliminarla a causa delle sue critiche contro il governo, ed è per questo che chiede asiloe Filippine.Bahari vivee Filippine dal 2014, quando è giunta nel Paese per studiare odontoiatria, ma è stata fermata dalle autorità 12fa mentre era di rida un viaggio in Medio Oriente. Su di lei, ha reso noto in un comunicato il Dipartimento dell’immigrazione filippino, pende un avviso di ricerca rosso dell’Interpol emesso - secondo la donna - in seguito ad una richiesta fatta dall’Iran nel 2018.La donna, che ha partecipato al recente concorso di bellezzaIntercontinental tenuto a, ...

