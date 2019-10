Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Insistiamo sulla scuola, e questa volta diventiamo operativi. L’Osservatorio di! Puoi Dirlo Forte aveva commissionato una ricerca all’Istituto Piepoli sullo statone, e il 26 settembre la aveva presentata alla Camera dei Deputati. La ricerca si concentrava, in primo luogo, sulla percezione che genitori e studenti hannoloro. Ne emergeva una fotografia in chiaro scuro, dalla quale appariva chiaro un punto: in una città che declina e nella quale aumenta la fatica del viverepersone, la scuola è un’istituzione “àncora”, alla quale aggrapparsi, centrale per famiglie e comunità. Un presidio istituzionale e popolare, al quale però mancano tutti gli strumenti necessari per svolgere appieno - e con serenità - la sua funzione: educativa, di apprendimento alla cittadinanza e alla ...

HuffPostItalia : Una goccia nel mare delle scuole di Roma - MI_lovely_BTS : #BTSLyricsInAllLanguages #PaldogangsanInItalian È piacevolmente terroso e caldo, perfettamente adatto al nostro… - Anna92165620 : RT @toma_simone: Parlami pioggia dimmi di te sento scorrere in ogni goccia una lettera ma tu mi bagni la faccia troppo in fretta. Ispirami… -