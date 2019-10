Una buona famiglia

Lunedì 11 novembre - Iva Zanicchi con “Nata di LUna Buona” presso Mondadori Tuscolana a Roma : L’autobiografia completa, dall’infanzia a oggi, di uno dei personaggi più amati e popolari della canzone e della televisione italiana. «Che avessi una bella voce me lo dicevano tutti, cantavo nell’osteria della nonna, facevo il contralto in un coro di alpini, cantavo in chiesa in occasione di battesimi e persino di funerali: volevo sempre cantare e non sapevo come fare. Mio papà, che non era tanto contento di quella mia passione, mi aveva ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “La penalità? Una grossa delusione - ma abbiamo Una macchina buona per la gara” : Max Verstappen, come ormai è noto, ha peccato di ingenuità e la sua pole si è trasformata in una quarta piazza amara. L’olandese della Red Bull, nel corso delle qualifiche del GP del Messico (18° round del Mondiale 2019 di F1), aveva realizzato la miglior prestazione, ma il mancato rispetto del regime di bandiere gialle (posteriore all’incidente del finlandese Valtteri Bottas in curva-17) ha cambiato le carte in tavola. Verstappen ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “La penalità? Una grossa delusione - ma abbiamo Una macchina buona per la gara” : Max Verstappen, come ormai è noto, ha peccato di ingenuità e la sua pole si è trasformata in una quarta piazza amara. L’olandese della Red Bull, nel corso delle qualifiche del GP del Messico (18° round del Mondiale 2019 di F1), aveva realizzato la miglior prestazione, ma il mancato rispetto del regime di bandiere gialle (posteriore all’incidente del finlandese Valtteri Bottas in curva-17) ha cambiato le carte in tavola. Verstappen ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Abbiamo Una buona chance di vincere” : C’è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell’evento: “Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista“. Di seguito il VIDEO con ...

Pisa - il Comune vuole intitolare Una piazza a Niccolai il “fascista doc” che rivoleva la pena di morte. “Omaggiamo la buona politica” : Sul sito del Movimento Sociale Italiano Giuseppe Niccolai viene descritto come “un fascista che mai ha rinnegato il proprio passato ma che anzi ne ha sempre esaltato le virtù” e come “un vero camerata”. Non solo: nella sua lunga militanza prima da consigliere comunale e poi da deputato (e fondatore) del Msi, propose il ripristino della pena di morte. Per questi “meriti” il Comune di Pisa guidato dal leghista Michele Conti (con un passato in ...

Motogp in Australia - Rossi : spero di fare Una buona gara : Motogp in Australia. Ottavo in Thailandia, caduto a Motegi, Valentino Rossi sogna il riscatto a Phillip Island. Un circuito che porta bene.

Milik autore di Una doppietta di buona fattura - da autentico rapace della area di rigore : I top e i flop dell’ottava giornata del campionato di Serie A Top Milik(Napoli) dopo il bel goal con la Polonia il centravanti azzurro si sblocca anche in campionato. autore di una doppietta, di buona fattura, da autentico rapace della area di rigore. Una settimana da incorniciare per il gigante polacco. Muriel(Atalanta) l’ uomo del match. Finte, scatti, giocate incredibili, una doppietta ed un assist in un primo tempo giocato da ...

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo Una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Arrivo meglio fisicamente. Zarco in Honda? Una buona mossa” : Jorge Lorenzo prosegue nella sua stagione travagliata caratterizzata da pessimi risultati in pista e da un infortunio che sta rendendo davvero molto complicata la seconda parte del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda spera di invertire la rotta in occasione del GP del Giappone che andrà in scena nel weekend sulla pista di Motegi. Lo spagnolo negli ultimi mesi si è distinto per dichiarazioni poco amichevoli nei confronti del compagno di ...

Tè - ecco come si prepara Una buona tazza : Una buona tazza di tè. Per prepararla c’è bisogno di qualche conoscenza di base, ma prima di tutto servono ingredienti di qualità. A spiegarlo, al quotidiano inglese The Guardian, la sommelier del tè e independent tea consultant, Angela Pryce. Che consiglia, innanzitutto, di utilizzare le foglie al posto delle bustine: sono più grandi e, quindi, danno più sapore alla vostra bevanda. Perché è vero ...

Antipasti d’autunno : 10 ricette Una più buona dell’altra : Fichi neri farciti con formaggio e rosmarinoInsalata di pere, cetrioli e mandorleFlan di zucca e formaggioAssaggio di funghi misti e cipolleMini quiche con porri e porcini secchiSpiedini arrosto con champignon e cipolle di TropeaSfoglia con pere e gorgonzola stagionatoCastagne e bacon arrostoTigelle con lardo aromatizzatoInsalataina di spinaci, mele e melagranaLe foglie arrossiscono, cadono svenevoli, il cielo è più cupo e vicino alla terra, il ...

OnePlus 7T Pro : uno smartphone top di gamma veloce e ben fatto - a cui manca solo Una buona autonomia : OnePlus 7T Pro è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda cinese, annunciato ufficialmente ieri sera. Costa 759 euro, sarà in commercio a fine ottobre ed è un prodotto che punta soprattutto sulle prestazioni. Non è un caso, quindi, che sia uno dei dispositivi più veloci tra quelli che abbiamo provato. OnePlus ha inoltre puntato su un design unico nel suo genere, con la fotocamera anteriore a scomparsa, per lasciare tutto lo spazio frontale ...

Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è Una buona idea : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sulla politica e l'attuaità dalla matita di Marco D'Ambrosio

Italia - Mancini : “Crediamo di aver messo insieme Una buona squadra : a destra ne ho chiamato uno in più che è Di Lorenzo - se lo meritava. Insigne e Bernardeschi sono importanti. Su Balotelli…” : La conferenza stampa di Mancini Il 13 ottobre la Nazionale Italiana scende in campo all’Olimpico contro la Grecia, tre giorni dopo a Vaduz contro il Liechtenstein. Il tecnico Roberto Mancini ne parla in conferenza stampa dal Centro Tecnico Federale di Coverciano: Inter-Juventus alza il livello della Serie A? “E’ stata una partita intensa, con giocatori bravi. sono gare diverse dalle altre. Sì, senza dubbio”. Che ...