Un posto al sole anticipazioni | DIEGO | quando si scopre la verità? La data

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Anche nei prossimi giorni continueranno a Unalle vicissitudini della famiglia Giordano, in ansia più che mai per il destino infausto che sembra toccare a(Francesco Vitiello). Il più preoccupato di tutti, come avrete già ampiamente notato, è papà Raffaele (Patrizio Rispo), che vedremo sempre più frustrato per il fatto di non riuscire concretamente ad aiutare il figlio.ormai sarà in preda allo sconforto più totale, il portiere deciderà di rivolgersi a colui che ledefiniscono “l’unica persona che ritiene in grado di aiutarlo“. E non è difficile immaginare di chi si tratti, vero? Unal, spoiler: RAFFAELE chiede aiuto a FRANCO Eh sì, Raffaele si rivolgerà a Franco (Peppe Zarbo) e i due insieme cercheranno di focalizzare i loro sforzi su un possibile colpevole che avesse buoni motivi per attentare alla vita di Aldo Leone (Luca ...

Peppe91176 : Marco Nonno: @FratellidItaIia non sarà il solito taxi per politicanti in cerca di un posto al sole - millepianeti : RT @emptymargot: ma che campate a fare se non avete mai visto un posto al sole - BlogSocialTv1 : Ieri in access prime Un Posto al Sole 1.756.000 al 6.8% share @RaiTre @StefanoColetta2 #AscoltiTv… -