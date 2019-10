ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi | Ocean Viking | concesso sbarco a Pozzallo | 30 ottobre

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi A10 : maxi incidente a Varezze - 5 auto coinvolte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Sull'autostrada ligure A10, all'altezza di Varazze, si è verificato un maxi tamponamento, 30 ottobre 2019,

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 - Furlan Cisl “non va toccata” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Furlan Cisl “non va toccata” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Quota 100 e sul suo mantenimento. Il 16 novembre, nella città di Roma, è stata organizzata una manifestazione unitaria nazionale dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e proprio in quest’occasione il sindacato coglierà la possibilità di dialogare a distanza con ...

Governo ULTIME NOTIZIE : alleanza Pd-M5S - Di Maio “meglio che con la Lega” : Governo ultime notizie: alleanza Pd-M5S, Di Maio “meglio che con la Lega” Governo ultime notizie – Le attesissime elezioni regionali umbre hanno dato un esito lampante. La vittoria netta del centrodestra, a trazione Lega, che ha staccato la coalizione civica probabilmente, segna la fine dell’esperienza che a livello locale ha fatto registrare la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Donatella Tesei, ...

Nuova tassa rifiuti 2020 : importo e ULTIME notizie. Ecco il piano del Governo : Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo L’argomento tasse, in queste ultime settimane, è tornato un tema caldissimo, in politica e non solo. Con l’avvicinamento della fine dell’anno, si tratta infatti – come sempre – di trovare le coperture finanziarie per i provvedimenti che il Governo deve ...

ULTIME notizie/ Oggi - ultim'ora : Ocean Viking sbarca a Pozzallo - migranti ricollocati : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo dopo 11 giorni in mare, Viminale 'migranti ricollocati', 29 ottobre 2019,

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi Iraq : 18 morti e centinaia di feriti durante attacco : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Iraq 18 persone sono state uccise e centinaia sono rimaste ferite dopo un assalto da parte di ignoti, 29 ottobre 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Cile : in fiamme la capitale - violenza e distruzione : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In Cile continua la guerriglia urbana di Santiago: la capitale brucia a seguito delle proteste, 29 ottobre 2019,

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 - Catalfo rivendica i risultati : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Catalfo rivendica i risultati In occasione dell’iniziativa Sindaci d’Italia organizzata a Roma e promossa da Poste Italiane, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di Quota 100 e dei benefici che la nuova pensione anticipata ha portato, soprattutto in termini di rilancio occupazionale nella pubblica amministrazione. E proprio su Poste Italiane il ministro Catalfo si è soffermata, ringraziando la ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi - Salvini festeggia conquista dell'Umbria - 29 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Salvini festeggia conquista dell'Umbria, PD e M5S si interrogano su tenuta del Governo, 29 ottobre 2019,

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi - Isis : scelto successore al-Baghdadi? - 28 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. scelto il successore di al-Baghdadi alla guida dell'Isis? Si tratterebbe di un ex militare, 28 ottobre 2019,.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - elezioni Argentina : Fernandez nuovo presidente : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. elezioni in Argentina, Alberto Fernandez è il nuovo presidente con il 48% dei voti, 28 ottobre 2019,

ULTIME NOTIZIE Roma del 28-10-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Vittoria storica per il centro-destra alle elezioni regionali in Umbria il centro-destra strappa alla sinistra Delle roccaforti Rosse stanziando i giallorossi di 20 punti la candidata del centrodestra Donatella Tesei diventa così la nuova Presidente della ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Bellanova “battaglia contro Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Bellanova “battaglia contro Quota 100” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Quota 100 e sulle priorità che bisogna mettere in carenza di risorse. L’esponente di Italia Viva punta il dito contro Quota 100, ufficializzando la misura come bersaglio principale del partito, un po’ com’è stata la legge Fornero per la Lega, e pone ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi - elezioni Umbria : vince il Centrodestra - 28 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. elezioni Regionali Umbria, ha vinto Donatella Tesei: M5s-Pd ko. Morto Al-Baghdadi., 28 ottobre 2019,