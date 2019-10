Ue | c’è un solo modo per rispondere alla nuova Europa dei barbari

Panico a Messina e Reggio Calabria : “c’è il terremoto”. Ma è solo esploso un ordigno bellico : Paura a Messina e Reggio Calabria, dove intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 29 ottobre, un boato ha scosso le due città con gli abitanti che si sono precipitati in strada pensando si trattasse di un terremoto. Ma, poco dopo l'allarme è rientrato: si è trattato solo delle operazioni di brillamento di un ordigno bellico al largo dello Stretto.Continua a leggere

Livorno-Pisa - oltre al pallone c’è di più. La rivalità è anche antropologica : “Loro coi padroni - noi anarcoidi” - “C’hanno solo il mare” : Fosse solo una questione calcistica, non sarebbe nemmeno tanto originale. Amaranto contro neroazzurri, i legittimi sfottò di due tifoserie divise da un lembo di terra occupata da una grossa base militare americana (Camp Darby) e i bomber a confronto: Cristiano Lucarelli e Igor Protti da una parte, Enzo Loni e Fabrizio Barontini dall’altra. Finita lì. Livorno-Pisa, che si gioca sabato alle 18 per la nona giornata di serie B, però col calcio ...

L’albero brucia ma solo all’interno : il video da 20 milioni di clic che stupisce (c’è una spiegazione) : Venti milioni di visualizzazioni, su Twitter, per questo video che arriva dal Texas: un albero, in un bosco, che brucia solo dall’interno. Il fenomeno, tuttavia, pur essendo insolito ha una spiegazione. Succede quando una pianta viene colpita da un fulmine (ed è il caso, a quanto sembra, del filmato in questione): l’interno si presta meglio, rispetto alla corteccia, nel propagare il calore della fiamma. L'articolo L’albero ...

Pago : “Dopo Temptation Island Vip c’è solo dolore - Serena Enardu non mi ama più ma mi manca” : Tra Pago e Serena Enardu sarebbero davvero finita. È lei a dichiararlo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. E all’artista non rimane altro da fare che prenderne atto. Pago ha raccontato questo periodo complicato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. È comprensibilmente provato, non si aspettava questo epilogo. Nel suo cuore c’è ancora il desiderio di appianare le ...

Vaticano - monsignor Galantino risponde alle accuse di Nuzzi : “Nessun rischio crac - c’è solo esigenza di spending review. Che è già n corso” : Il Vaticano non rischia il crac e tanto meno il default. monsignor Nunzio Galantino, ex segretario della Conferenza episcopale italiana e ora presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, ribatte punto su punto alle affermazioni contenute nel nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, Giudizio universale. In un’intervista ad Avvenire, realizzata dal vaticanista del quotidiano della Cei Mimmo Muolo, autore di un libro inchiesta ...

Martin Scorsese a Roma con The Irishman : «A volte ho fatto film solo perché c’era DiCaprio» : The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroServiva probabilmente Netflix a far riunire sotto lo stesso tetto cinematografico quattro grandi attori di Hollywood (Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci) e loro regista preferito, Martin Scorsese. Un’intera ...

Non solo Grillo : c’è chi ha già proposto di togliere il voto agli anziani : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) In questo periodo storico c’è chi ritiene sia una buona politica quella di scatenare i giovani contro i vecchi, e viceversa. L’ultimo è stato Beppe Grillo, 71 anni, che con una provocazione tra il cinico e lo spaventoso ha detto di voler togliere il voto agli anziani. Questo perché – ha tentato di dimostrare il comico e guru politico del Movimento 5 stelle – superata una certa età i cittadini ...

Trizzino (M5s) : “Non esistono grandi e piccoli evasori - ma solo evasori. Peggio di non combattere una battaglia c’è solo fare finta” : Non esistono grandi e piccoli evasori, esistono gli evasori. A dirlo è il deputato del M5s Giorgio Trizzino, che così si sfila dalla linea ufficiale ribadita oggi dal Blog delle Stelle sulla manovra. “Noi siamo la voce del popolo, di quel popolo silenzioso che si sveglia la mattina e va a faticare pagando regolarmente le tasse – si legge in questa nuova dichiarazione pubblicata dal Movimento – Di quel popolo che va ad alzare la ...

Live Non è la D’Urso Clizia Incorvaia con Scamarcio c’è stato solo un bacio : L’ex moglie del cantante Francesco Sarcina Clizia Incorvaia è stata ospite del salotto serale della D’Urso e racconta: «Francesco Sarcina si faceva mandare foto por…o dalle fan». L’ex moglie del cantante ha raccontato dei particolari inediti e molto forti sulla fine del suo matrimonio. Sarcina aveva accusato la moglie di averla tradita con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia durante l’intervista “Live non è la ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Italia - non solo la squadra! In lotta per altri due posti - c’è Vanessa Ferrari. Il percorso verso Tokyo 2020 : L’Italia è in piena lotta per portare anche due individualiste alle Olimpiadi di Tokyo 2020 oltre alla squadra (4 elementi) che si è qualificata grazie all’ottavo posto ottenuto nel turno eliminatorio dei Mondiali 2019. La nostra Nazionale punta a presentarsi in Giappone col contingente pieno previsto dal nuovo regolamento (4+2) e ha tutte le carte in regola per riuscirci, le Fate hanno adempiuto al loro compito senza particolari ...

Tebas : «el clasico a ora di pranzo - non è solo patrimonio spagnolo. c’è anche la Cina» : Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha sostenuto che la partita tra Barcellona e Real Madrid giocata alle 13 è motivata dall’espansione internazionale del campionato, che, ha detto, “ha smesso di essere solo patrimonio spagnolo” Ci sono tifosi in tutto il mondo e deve essere visto anche in Asia, riporta Mundo Deportivo. Tebas va nella direzione intrapresa dalla Juventus, dunque, che ha chiesto proprio l’anticipo di ...

Yesterday - le immortali canzoni dei Beatles (e non solo) nell’ultimo film di Danny Boyle. E c’è anche Ed Sheeran : Un regista premio Oscar, lo sceneggiatore considerato “poet laurate” della commedia romantica inglese, una pop star nei panni di se stessa e, naturalmente, i Beatles quali spiriti guida. Ecco gli ingredienti altisonanti di Yesterday, eponimo cinematografico a cui non servono didascalie, che ha sfondato in Regno Unito ed ora, finalmente, arriva in Italia con Universal dal 26 settembre. Salvando i lettori dallo spoiler, è almeno giusto rivelare ...