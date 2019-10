Udinese-Roma in tv oggi | orario d’inizio | canale | streaming | probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Lacerca la continuità dopo la vittoria di domenica scorsa ottenuta contro il Milan. I ragazzi di Fonseca dovranno affrontare in trasferta un avversario molto insidioso come l’. I bianconeri, infatti, hanno necessità di far punti per allontanarsi dalla zona delicata della classifica. I giallorossi non stanno vivendo un periodo di grande brillantezza ma grazie ai tre punti conquistati nell’ultimo match si sono riportati in zona Champions League. Per quanto riguarda i ragazzi di Tudor, nonostante un inizio abbastanza difficoltoso, attualmente sono in tredicesima posizione. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! I favori del pronostico sono tutti dalla parte della. Analizzando i pronostici, infatti, i giallorossi nelle ultime dieci sfide ha vinto per ben nove volte. Per ...

VarskySports : ??Parma 0 - Verona 1 (Lazovic) Miércoles Napoli-Atalanta Cagliari-Bologna Juventus-Genoa Lazio-Torino Sampdoria-Lec… - OfficialASRoma : ?? Il Match Program di #UdineseRoma è online! ?? - happybet8 : Real Sociedad vs Levante UD FT.1 @ 1.48 Udinese vs AS Roma Under (HT) 1.00 @ 1.93 Sassuolo vs Fiorentina Over (FT… -