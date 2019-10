Traffico Roma del 30-10-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Errore: L'attributo resource non è valido. rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nel corso della mattina in centro tra via Veneto e piazza Barberini è in programma una settimana via Molise in centro ma nel pomeriggio manifestazione a Piazza Vidoni dietro Corso Vittorio ancora oggi pomeriggio in programma anche un sit-in a Trastevere in largo Bernardino da Feltre possibili ripercussioni per la viabilità pubblica e privata invece questa sera dalle 21 all’Olimpico Lazio Torino per quel che riguarda il trasporto pubblico Lo stadio si può raggiungere con il tram 2 e con 14 linee di bus in arrivo da diverse zone della città tutti i dettagli sono su muoversia.it In collaborazione con ...

