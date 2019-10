Torino-Juventus | probabili formazioni | Mazzarri senza Nkoulou | i bianconeri con Dybala-CR7

Calciomercato Juventus - asse caldo Torino-Milano : nuovo affare col Milan : Calciomercato Juventus – Dopo gli affari Bonucci, Caldara e Higuain, Milan e Juventus potrebbero tornare a trattare. Da sempre le squadre italiane vengono accostate a scambi o operazioni: una di queste potrebbe riproporsi a gennaio. asse di mercato per gennaio. Potrebbe essere riassunto così quello che potrebbe succedere quando il Calciomercato riaprirà i battenti. Infatti gli ottimi rapporti tra Juventus e Milan potrebbe portare alla ...

Torino-Juventus - Serie A calcio : quando si gioca il derby - orario - tv e streaming : La Serie A di calcio sabato 2 novembre vedrà disputarsi i primi incontri validi per l’undicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano offrirà, alle ore 20.45, il match tra Torino e Juventus, ovvero il sentitissimo derby della Mole, che sarà come sempre spettacolare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita dell’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di ...

Serie A - calendario 11^ giornata in tv : Roma-Napoli su Sky - Torino-Juventus su Dazn : Una volta archiviato il turno infrasettimanale di campionato, la Serie A tornerà nel weekend con l’11ª giornata. Ad aprire il programma sarà uno dei tanti big match in cartellone: Roma-Napoli. Il fischio d’inizio della partita allo stadio Olimpico sarà fissato alle ore 15.00 di sabato 2 novembre 2019. I tifosi avranno modo di seguirla in diretta tv su Sky. Entrambe le squadra, che non hanno avuto uno dei migliori inizi di stagione, cercheranno ...

Champions : Juventus-Lokomotiv 2-1 - Dybala illumina Torino : La Juventus gioca, crea ma fatica contro la Lokomotiv Mosca fino alle due magie di Paulo Dybala che ribaltano la sfida dopo il vantaggio dei russi con Miranchuk e regalano la vittoria per 2-1 alla squadra di Maurizio Sarri. Grazie a questa sofferta vittoria la Juve ipoteca il passaggio del turno in Champions in vista della prossima sfida proprio in Russia. Sarri sorprende ad inizio gara schierando Bentancur alle spalle delle punte Dybala e ...

DIRETTA JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA/ Video streaming tv : dirigerà Sidiropoulos a Torino : DIRETTA JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA streaming Video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone D di Champions League.

Claudia Garcia : 'CR7 vuole la Champions con la Juventus - resterà a Torino fino al 2022' : Ieri Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lokomotiv Mosca. CR7 si è detto molto felice del gioco che sta proponendo la Juventus, il fenomeno di Madeira è sempre più al centro del mondo bianconero e vuole raggiungere altri record personali con la maglia della Vecchia Signora. In particolare la giornalista Claudia Garcia, a Calciomercato.it, ha spiegato qual è il desiderio di Cristiano Ronaldo: "Nella ...

Juventus-Bologna - Mihajlovic in viaggio per Torino : domani proverà a sedersi in panchina : Mihajlovic vuole provarci: il serbo in viaggio verso Torino in vista di Juventus-Bologna Sinisa Mihajlovic vuole provarci. A soli 10 giorni dalle dimissioni dall’ospedale di Sant’Orsola di Bologna dopo aver concluso il secondo ciclo di chemioterapia, l’allenatore serbo vuole tornare in panchina e vuole farlo a Torino, per l’anticipo di domani sera tra Juventus e Bologna. Dopo aver diretto sia ieri che oggi ...

Mercato Juventus - colpo grosso dal Chelsea : Sarri lo vuole a Torino : Mercato Juventus – Sono solo tre le partite in Premier League di Pedro con la maglia del Chelsea. L’attaccante spagnolo non è più un punto fermo del club londinese, che sta pensando sempre più a ringiovanire la squadra. Dalla prossima estate difficilmente, dunque, ci sarà spazio per l’ex Barcellona, pronto a intraprendere una nuova avventura, magari in Italia. Mercato Juventus, Pedro dal Chelsea Il calciatore conosce molto bene ...

Mercato Juventus - Icardi e Pogba : pronto un piano per portarli a Torino : Mercato Juventus – Il Mercato non si ferma mai. Dopo una sessione estiva altalenante, Paratici vuole portare a Torino altri fuoriclasse del calibro di Ronaldo e De Ligt. Due nomi ben precisi. La Juventus intende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di Pogba, ...

Finanziere indagato a Torino – Biglietti per lo Juventus Stadium in cambio di informazioni sulle indagini : L’edizione odierna de Il Corriere di Torino ha reso noto lo scambio tra un Finanziere e la Juventus. Gravi le accuse all’uomo delle fiamme gialle Stando a quanto riportato dal quotidiano piemonetese, nel corso di due distinte indagini del pool antimafia sono scattate le manette per 16 persone. Le operazioni sono state chiamate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”. Tra i 16 arrestati figura anche un ...

Kantè Juventus - Sarri lo vuole a Torino : valutazione monstre del Chelsea : Kantè Juventus – Prende forma la nuova Juventus di Sarri. Dopo un inizio poco convincente nonostante i risultati a favore, la vecchia signora sta cominciando ad ingranare. Le ultime due uscite, molto convincenti dal punto di vista del gioco, contro SPAL e Leverkusen hanno dimostrato quanto sia cresciuta la Juve di Sarri. L’ex tecnico però guarda già a come migliorare la rosa, così avrebbe richiesta un top player a centrocampo, non ...

Calciomercato Juventus - Pogba vorrebbe tornare a Torino : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore che è nella testa dei dirigenti bianconeri da anni. Il centrocampista francese vorrebbe cambiare aria da qualche tempo: già la scorsa estate la Juventus ha fatto un tentativo con il Manchester United, ma non è riuscita a trovare un'intesa economica. Il club inglese infatti chiedeva ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della Champions : Alex Sandro è tornato a Torino : Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per ...

Juventus facile contro la Spal : 2-0 a Torino - super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo : Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al pri