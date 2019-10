The Help film stasera in tv 30 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Theè ilin tv mercoledì 302019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv:e schedaUSCITO IL: 20 gennaio 2012GENERE: DrammaticoANNO: 2011REGIA: Tate Taylor: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Mike Vogel, Sissy Spacek, Allison Janney, Jessica Chastain, Ahna O’Reilly, Chris Lowell, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey, Brian KerwinDURATA: 137 MinutiThein tv.Siamo negli anni ’60 in Mississippi. Una giovane scrittrice, Skeeter, neolaureata ottiene il primo impiego in un giornale locale con l’incarico di gestire la rubrica di posta delle casalinghe. Skeeter ben presto si accorge di essere circondata da un ...

antarrtide : Se dovessi scegliere un solo film che meglio mi descrive sarebbe The Help - _Young_homie : 'Ans you help them to broke the record' ....PORCA PUTTANA EVA QUANDO CAPIRANNO GLI AMERICANI CHE NON TUTTO GIRA ATT… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 30 ottobre alle 21.25 su Rai1 va in onda il film di Tate Taylor “The Help” con Emma Stone, Viola Davis, O… -