TFA sostegno 2020 | annunciato il nuovo bando | oltre 14 000 posti disponibili

TFA sostegno - a breve nuovo ciclo per 14mila posti : chi partecipa - requisiti : Nelle scuole italiane c’è sempre più bisogno di insegnanti di sostegno qualificati che abbiano, quindi, un titolo di studio adeguato e specializzazione. In mancanza di tali figure vengono assunti soggetti sprovvisti dei requisiti necessari per un lasso temporale limitato che non favorisce la continuità dell’insegnamento e l’affiancamento degli alunni in difficoltà. Il quarto ciclo del corso di specializzazione Tfa sostegno si ...