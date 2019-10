Terremoto L’Aquila | la Consulta boccia la legge abruzzese per la ricostruzione | “Solo

Fonte : ilfattoquotidiano

L'intero articolato dellaregionale28 del 2018 sulladeè incostituzionale perché "esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica". Lo ha stabilito lasecondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria.

