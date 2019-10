Terremoto del centro Italia | 3 anni fa il piu' forte sisma dal 1980

Tg1 - rivolta contro il direttore Carbone in redazione : le ragioni del Terremoto in Rai : Tensione alle stelle in Rai. Giuseppe Carboni, direttore del Tg1, è stato contestato dalla redazione, riunita in assemblea e apparsa unanime su un punto: la curva discendente dello share rende urgente un mutamento di rotta editoriale. Italia Oggi nella rubrica sui media evidenza la questione che in

Terremoto Centro Italia : domani Norcia ricorda il sisma del 30 ottobre 2016 : In occasione dell’anniversario del Terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre 2016, domani il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, si recherà in visita presso i cantieri della Basilica di San Benedetto e della concattedrale di Santa Maria Argentea, interessate dai lavoro di rimozione delle macerie. Come ogni anno, domani alle 07:40, la comunità si ritroverà in piazza San Benedetto per un momento di riflessione e ...

Terremoto - ancora paura in Calabria : continua lo sciame sismico. E’ collegato ai vulcani sottomarini del Tirreno? : Non si arrestano le scosse di Terremoto che hanno causato grande paura nei giorni scorsi in Calabria, soprattutto nel cosentino tirrenico. Nell’area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse negli ultimi giorni. Ecco le scosse che si sono verificate tra ieri sera e la giornata di oggi: Sabato 26 ottobre ore 18:40 – magnitudo 2.0 Domenica 27 ...

Terremoto : 12 scosse al largo della Calabria dopo quella di magnitudo 4.4 di ieri : Dodici scosse di Terremoto sono state registrate al largo della costa calabrese – all’altezza di Scalea – dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dopo quella di magnitudo 4.4 avvenuta ieri. Le scosse sono state tutte di bassa entità, tra 2 e 2.4. La più forte è stata, alle 15.20 di magnitudo 3.4. E’ stata avvertita dalla popolazione lungo la costa ma al momento non sono segnalati danni. L'articolo ...

Terremoto - Conte al Coldiretti vede gli agricoltori delle aree del sisma : “Siamo con voi” : Il presidente Conte al rientro da Ancona si è recato al mercato all’aperto della Coldiretti allestito in piazza Anastasia, vicino al Circo Massimo, dove ha salutato i produttori agricoli delle aree terremotate del Centro Italia che da questa mattina stanno esponendo i propri prodotti. “Siete degli amici per questo governo – ha detto Conte – perché lavorate tutti i giorni per fare grande l’Italia. Onorato ogni qual ...

Terremoto del 26 ottobre 2016 : tre anni fa la notte della polvere e della paura : Il 26 ottobre del 2016 un Terremoto di magnitudo 5.9 ha devastato decine di città e borghi dell'Appennino Maceratese, nelle Marche, decuplicando il "cratere" sismico aperto con le scosse del 24 agosto ad Amatrice, Arquata del Tronto e Accumuli. Tra le città ferite il 26 ottobre c'è anche Camerino, e questo è un ricordo di quella notte che ha stravolto la vita a decine di migliaia di persone.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Animali ancora sfollati - la produzione di latte cala del 20%” : Dopo tre anni alla vigilia dell’inverno nelle zone terremotate, mucche e pecore sono ancora tutte sfollate nelle strutture provvisorie perché praticamente nessuna stalla danneggiata è stata ricostruita con un calo del 20% della produzione di latte. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma nel triste anniversario del 26 ottobre 2016 con centinaia di agricoltori che hanno ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di agricoltori in piazza a Roma a 3 anni dalle scosse del 2016 : Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire in piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del Centro Italia. Una occasione per aiutare la lenta ripresa ...

Terremoto - il gran ballo del Tirreno ma il vulcano Marsili è innocente : Sulle coste calabre settentrionali l'hanno sentito molti residenti. A svegliarli alle 6.30 è stato un Terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel Mar Tirreno, a circa 30 chilometri di...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Terremoto Calabria : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Tre scosse di Terremoto al largo della Calabria - la più forte magnitudo 4.4 : 3 scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi da Istituto Nazionale d Geofisica e Vulcanologia stamattina. La più forte di magnitudo 4.4