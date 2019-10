«Terminator» | i film dal migliore al peggiore

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La saga diiniziata 35 anni fa non cessa la sua avanzata. Oggi punta a conquistare i millennial e a riappassionare gli adepti degli Anni Ottanta e Novanta con il sesto capitolo del franchise (: Destino oscuro), nelle sale dal 31 ottobre. Il cyborg di James Cameron con le fattezze di Arnold Schwarzenegger ha lasciato il segno nel cinema di fantascienza. Il T-800, il T-1000, Skynet, Sarah e John Connor sono pietre miliari quanto Rossella O’Hara di Via col vento. In attesa di vedere l’ultimoecco l’elenco deidalal. Come si noterà, l'assenza del divo ex culturista tende a penalizzare la pellicola. «» (1984) di James Cameron Il primo capitolo della saga resta ineguagliabile. L’inarrestabile e l’implacabile cyborg inviato nel passato per uccidere Sarah Connor (Linda Hamilton), la madre di John, il capo della resistenza che ...

