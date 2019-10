Teoria dell’attaccamento | il legame tra rapporti infantili e le relazioni future

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Per i genitori giovani: 1° consiglioPer i genitori giovani: 2° consiglioPer i genitori giovani: 3° consiglioPer i genitori giovani: 4° consiglioPer genitori giovani: 5° consiglioPer i genitori più maturi: 1° consiglioPer i genitori più maturi: 2° consiglio Per i genitori più maturi: 3° consiglio Per i genitori più maturi: 4° consiglioPer i genitori più maturi: 5° consiglioI legami di attaccamento che i bambini vivono durante l’infanzia influenzano direttamente leche avranno da adulti. Per capire in che modo il rapporto tra i bambini e le proprie figure di riferimento può influenzare il futuro delle loro, possiamo partire dalla. Questaè stata sviluppata da John Bowlby nel 1958. Il ricercatore capì che l’essere umano ha un bisogno primitivo di crearesignificative fin dalla nascita, in termini di vicinanza fisica ed ...

