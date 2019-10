Tennis - Next Gen 2019 : abolita da quest’edizione la regola del no-let - bocciato uno degli esperimenti introdotti dalla kermesse milanese : L’appuntamento milanese con le NextGen ATP Finals 2019 è sempre più vicino e c’è grandissima curiosità per gli appassionati italiani di Tennis per poter seguire dal vivo le gesta di Jannik Sinner, astro nascente del movimento nostrano. Il nativo di San Candido parteciperà alla competizione riservata ai migliori otto Under 21 al mondo grazie ad una wild-card riservatagli dagli organizzatori del torneo lombardo, mentre gli altri sette ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : quali saranno gli avversari di Jannik Sinner? Spaventano Shapovalov - de Minaur e Tiafoe : Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals 2019, il torneo riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. L’evento andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, sarà l’ex PalaLido del capoluogo meneghino a ospitare questa kermesse dove i giovani si mettono in mostra e dove vedremo all’opera i fuoriclasse del futuro. L’azzurro scenderà in campo sul cemento indoor di Milano sfruttando una wild ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutti i qualificati. C’è Jannik Sinner - spettacolo all’Allianz Cloud di Milano : Si è ufficialmente delineato il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Jannik Sinner che è entrato di prepotenza ...

Tennis : Jannik Sinner si cancella dal Challenger di Eckental. Obiettivo Next Gen a Milano : Jannis Sinner punta tutto sulle Next Gen ATP Finals 2019, l’evento che mette di fronte gli otto migliori Tennisti Under-21 e che si disputa a Milano. Quest’anno si giocherà nel nuovo Allianz Cloud (il vecchio Palalido) e l’altoatesino è già certo di partecipare al torneo, grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Sinner è attualmente al decimo posto nella Race To Milano, ma, con la partecipazione di Stefano Tsitsipas alle ...

Tennis - ATP Shanghai 2019 : quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next Gen - non succedeva dal 1999 : Per la prima volta dal 1999 ci sono ben quattro semifinalisti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A Shanghai, infatti, i quattro Tennisti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte della Next Gen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che i quattro semifinalisti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteo Berrettini ha solo 23 anni e se la ...

Tennis - la scalata impetuosa di Jannik Sinner. 427 posizioni guadagnate da inizio anno. Ora l’esame delle Next Gen Finals : Il 17 dicembre 2018 era numero 770 del mondo, 551 all’inizio del 2019. Adesso è numero 124, suo best ranking, 427 posizioni guadagnate da Capodanno a oggi, e Jannik Sinner ha ricevuto due settimane fa il giusto premio a questa sua incredibile scalata, e cioè una wildcard per le Next Gen ATP Finals 2019 che si disputeranno dal 5 al 9 novembre al nuovo Palalido di Milano. Il torneo è riservato ai primi otto Under 21 della classifica mondiale ATP, ...

