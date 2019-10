Tagli ai sussidi sul gasolio | Unatras proclama blocco dei tir

Manovra - le misure ‘green’ : tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e Taglio dei sussidi dannosi. Investimenti per 55 miliardi in 15 anni : Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La ‘plastic tax‘ entra nella Manovra, nell’ambito del patto per l’ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già ...

Approvato il "decretino" Clima : poche risorse per il bonus mobilità e salta il Taglio ai sussidi fossili : C’è il ‘buono mobilità’ per i cittadini dei comuni interessati dalla procedura di infrazione comunitaria per smog che scelgono di rottamare auto e moto preferendo trasporto pubblico e bici; ci sono gli incentivi per gli esercizi commerciali che vendono i prodotti sfusi o alla spina, e c’è il fondo per la riforestazione che ha l’obiettivo di rendere più verdi le nostre città. Ma la ...

Ecuador - proteste contro il Taglio dei sussidi per il carburante : indigeni occupano Assemblea nazionale. Presidente dichiara stato emergenza : Centinaia di indigeni Ecuadoriani hanno fatto irruzione ieri nell’Assemblea nazionale a Quito, prendendone il controllo. I manifestanti, appartenenti alla Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie) hanno avuto facilmente ragione delle forze di sicurezza dispiegate all’esterno, e dopo aver divelto le barriere sono entrati nell’edificio. Fra gli slogan scanditi, i principali erano ‘Vattene Moreno, ...

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il Taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...