Svelati i segreti del nuovo cofanetto di Elisa | anche Carmen Consoli tra duetti e inediti

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sono finalmente annunciati i brani deldi, in uscita il 15 novembre e poco prima del tour che condurrà nei palasport a cominciare dal 19 novembre, quando terrà la prima data della tournée al PalaInvent di Jesolo. Come già annunciato, ilsarà composto da due volumi, il primo dei quali contenente la tracklist della versione madre di Diari Aperti cheha rilasciato il 26 ottobre del 2018. Il disco sarà però arricchito da una serie di nuovinei quali compaionoBrunori Sas che canterà conil singolo di grande successoFragile.è invece la voce di Promettimi, brano cheha rilasciato come singolo promozionale prima del lancio dell'album e che ha dedicato a Sebastian. In queste ore,ha rilasciato la tracklist di Diari Aperti (), che vi riportiamo qui di seguito. DISCO 11. Tutta ...

elisatoffoli : Diari Aperti (Segreti Svelati) Fuori il 15 novembre! Prenotalo ora su Amazon ???? - elisatoffoli : Diari Aperti (Segreti Svelati) - Fuori ovunque il 15 novembre! #DiariAperti #SegretiSvelati - just_da_99 : RT @elisatoffoli: Diari Aperti (Segreti Svelati) - Fuori ovunque il 15 novembre! #DiariAperti #SegretiSvelati -