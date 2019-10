Sul CorSport il gol di testa di Policano che nel marzo 1993 decise la gara contro

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport ricorda la delicata stagione del Napoli 1992-93, quando un gol dil’Atalanta fu decisivo per salvare il Napoli dalla retrocessione. Fu un anno complicato per il Napoli di Ferlaino. In panchina c’era Ranieri. L’attacco, ormai privo di Maradona dall’anno precedente, fu rinforzato con Fonseca, mentre in mediana e difesa furono presi Thern, Pari e. La squadra aveva un buon potenziale offensivo, ma una linea difensiva non all’altezza anche per questioni anagrafiche. La stagione iniziò male e Ferlaino esonerò Ranieri. Al suo posto arrivò Ottavio Bianchi. Il Napoli lottava per la retrocessione. Il 28al San Paolo arriva l’Atalanta. In attacco ci sono problemi: Careca è alle prese con i postumi di uno stiramento e Fonseca è squalificato. La maglia numero 9 è assegnata quindi a, affiancato da Bresciani. Devono fronteggiare ...

