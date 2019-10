Stretta sulle detrazioni fiscali per le spese mediche | sconto solo per i pagamenti con

Salta l'assegno unico per i figli in manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : Stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...