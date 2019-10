Stangata fiscale | tocca alle auto aziendali No detrazioni sanitarie per i redditi alti

Aumenta il prezzo delle sigarette - nuova Stangata fiscale sui fumatori : Aumenta il costo delle sigarette. Una vera e propria stangata è quella che sta per arrivare per i fumatori italiani. Il governo nella prossima manovra finanziaria introdurrà nuove tasse sul tabacco e sarà inevitabile l’aumento del costo delle sigarette. Un deciso inasprimento della tassa sulle sigarette per un salasso di 88 milioni di euro senza però interessare le e-cigs, ovvero le sigarette elettroniche. Un’operazione dovuta ad opera del ...

Dl fiscale : Garavaglia e Morrone (Lega) - ‘nuova Stangata Imu a Piattaforme’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Al peggio non c’è fine! Dopo il blocco di nuove concessioni di trivellazione per l’estrazione di idrocarburi annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il congelamento da parte di Eni di buona parte degli investimenti promessi, ecco l’ennesima stangata per il distretto off shore di Ravenna. Con la nuova manovra di Bilancio arriva anche una nuova imposta: l’Imu ...

Manovra - tasse - guerra ai contanti e Stangata alle partite Iva : il decreto fiscale di Pd e M5s : C' è una bozza di decreto fiscale. Cinquantacinque articoli. Pare essere quella "buona". Anzi no, fermi tutti. Su alcuni punti, quelli più delicati si leggono i titoli, ma mancano i contenuti. Insomma la quadra è ancora lontana da venire e al Cdm di ieri notte è arrivato un documento pieno di casell